Londra recomanda ca navele britanice sa evite Stramtoarea Ormuz Autoritatile de la Londra le-au recomandat, sambata, navelor britanice, sa evite temporar Stramtoarea Ormuz, dupa "confiscarea" de catre Iran a unui petrolier sub pavilion britanic, relateaza presa internationala.



"Suntem in continuare profund ingrijorati de actiunile inacceptabile ale Iranului, care reprezinta o provocare clara in ceea ce priveste libertatea internationala de navigatie. Am sfatuit navele britanice sa nu se apropie o perioada de zona respectiva", a declarat o reprezentanta a guvernului.



Vineri, Gardienii Revolutiei au anuntat ca au "confiscat" un petrolier… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nava a fost imobilizata de catre Fortele navale ale Gardienilor Revolutiei, din cauza ”nerespectarii codului maritim international”, ”la solicitarea Autoritatii portuare si maritime a provinciei Hormozgan”, anunta ei intr-un comunicat postat pe site-ul lor, Sepahnews.Stena Impero "a fost…

- Televiziunea de stat iraniana a informat ca Gardienii Revolutiei au capturat un petrolier strain cu 12 persoane la bord, acuzat de contrabanda cu petrol. Conform presei iraniene, petrolierul transporta ilegal petrolul de la traficantii iranieni catre clienti straini si a fost interceptat la…

- Marea Britanie isi va creste temporar prezenta militara in Golful Persic, devansand desfasurarea unei a doua nave de razboi, a indicat vineri guvernul de la Londra, in contextul accentuarii tensiunilor cu Iran, transmite AFP. Distrugatorul HMS Duncan se va deplasa in Golf, unde se va alatura…

- Parlamentul de la Viena a aprobat, marti, un amendament de lege care interzice complet folosirea glifosatului pe teritoriul national, Austria devenind prima tara din Uniunea Europeana care a interzis acest erbicid controversat in numele "principiului precautiei". Majoritatea deputatilor au…

- Marocul a inaugurat joi noi terminale la portul Tanger Med, care ii vor permite sa depaseasca cele mai mari porturi din Marea Mediterana, Algeciras si Valencia din Spania, in termeni de capacitate si sa atraga si mai multe investitii. Tanger Med, deja cel mai mare port din Africa, gratie unui…

- Bulgaria este prima tara din Uniunea Europeana care a implementat un sistem de vinieta electronica. Potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com luni, consortiul Kapsch Traffic Solutions a livrat autoritatilor bulgare un sistem national de vinieta electronica complet functional, fiind…

- Sociologul Dumitru Sandu apreciaza ca votul de duminica a fost unul de protest fata de guvernarea din ultimii ani, pe de o parte, dar, pe de alta parte, a fost si un vot de legitimare a Uniunii Europene. "E un vot institutional, in primul rand, romanii au trecut de la votul pentru o viata…

- Municipalitatea din Amsterdam a decis miercuri sa introduca o noua taxa care se va aplica turistilor, al caror numar a crescut in mod spectaculos in ultimii ani, transmite DPA. Amsterdam are deja cele mai mari taxe pentru turisti, comparativ cu alte orase europene, in conditiile in care vizitatorii…