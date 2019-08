Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit va avea un acord comercial important cu SUA dupa Brexit, a declarat duminica, la Biarritz (sud-vestul Frantei), presedintele american Donald Trump in timpul primei sale intalniri tete-a-tete cu premierul britanic Boris Johnson dupa preluarea mandatului de catre acesta din urma, transmit…

- ''Este omul de care e nevoie pentru aceasta functie'', a spus Trump referindu-se la Boris Johnson, cei doi luand parte in aceste zile la summitul G7 de la Biarritz.Liderul american si-a exprimat speranta ca negocierile cu Londra se vor desfasura ''destul de rapid'' si a promis ca acordul…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, il intalneste duminica pe premierul britanic Boris Johnson, la ora locala 12.30 (13.30, ora Romaniei), in marja summitului G7 la Biarritz, in sud-vestul Frantei, au anuntat serviciile sale, relateaza Reuters.Boris Johnson i-a scris luni lui Donald…

- Premierul britanic Boris Johnson a avut luni o discuție prin telefon cu președintele american Donald Trump, printre temele conversație fiind chestiunea Brexit, diverse probleme economice și relațiile comerciale intre cele doua state, se arata intr-un comunicat al Guvernului de la Londra. Totul s-a…

- Abrogarea Actului din 1972 va intra in vigoare pe data de 31 octombrie Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, a semnat ordinul de abrogare a Actului din 1972 privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Vom parasi UE pe…

- Premierul britanic Theresa May a ajuns miercuri dupa-amiaza la Palatul Buckingham din Londra pentru a-si prezenta demisia reginei Elisabeta a II-a. Dupa aceasta intrevedere, Boris Johnson, ales marti in fruntea guvernului conservator, va fi la randul sau primit de suverana britanica si insarcinat oficial…

- Boris Johnson promite sa protejeze drepturile celor aproximativ 3,8 milioane de cetateni europeni instalati in Regatul Unit, care sa poata sa continue sa traiasca in tara, inclusiv in cazul unui Brexit fara acord (”no deal”) la 31 octombrie. ”Trebuie sa veghem ca drepturile cetatenilor UE sunt protejate”,…