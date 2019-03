Londra poate cere o amânare a Brexitului Intrebat daca exista un termen limita pentru ca Londra sa depuna o cerere oficiala de amanare a Brexitului, interlocutorul agentiei franceze de presa a raspuns:'As spune cu o ora inainte de miezul noptii, dupa ora Bruxelles-ului', adica 23:00 (ora Londrei), la 29 martie.



Liderii celor 27 de tari membre ale blocului comunitar vor trebui sa aprobe in unanimitate orice fel de cere in acest sens, dar 'nu este nevoie sa se intalneasca' intrucat exista 'proceduri in scris', a afirmat aceeasi sursa.



Aceasta chestiune privind posibilitatea de amanare si eventuala sa prelungire se…

