Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic se va pronunta in ianuarie asupra acordului privind Brexit-ul incheiat de premierul Theresa May cu Uniunea Europeana, dupa amanarea votului care era prevazut pentru aceasta saptamana, a anuntat joi guvernul de la Londra, potrivit AFP. Votul va avea loc astfel dupa…

- Parlamentul britanic se va pronunta in ianuarie asupra acordului privind Brexit-ul incheiat de premierul Theresa May cu Uniunea Europeana, dupa amanarea votului care era prevazut pentru aceasta saptamana, a anuntat joi guvernul de la Londra, potrivit AFP, relateaza Agerpres.Votul va avea loc…

- Negocierile asupra Brexit-ului se afla 'intr-un moment crucial', a declarat joi premierul britanic Theresa May in Camera Comunelor (camera inferioara a parlamentului de la Londra), inainte cu trei zile de summitul extraordinar de la Bruxelles unde ar urma sa fie parafat 'acordul de divort'…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a exprimat regret ca unii membri ai Cabinetului de la Londra au demisionat, insa a subliniat ca este determinata sa obtina adoptarea acordului negociat cu Uniunea Europeana pe tema Brexit.

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri in Parlamentul de la Londra ca proiectul de acord privind Brexit-ul convenit cu o zi inainte cu Bruxellesul raspunde votului britanicilor de a parasi Uniunea Europeana, relateaza AFP. ''Ceea ce am negociat este un acord care raspunde votului…

- Uniunea Europeana si Londra inca sunt capabile sa negocieze la sange si sa incheie un acord, in pofida apropierii datei limita privind Brexit-ul, a declarat luni ministrul german al afacerilor europene Michael Roth, cu putin timp inaintea unei reuniuni a negociatorului-sef al Uniunii Europene pentru…

- Sute de cetateni europeni care locuiesc in Regatul Unit si britanici stabiliti in tari ale UE au format un lant uman luni in fata Downing Street pentru a cere guvernului britanic sa le garanteze drepturile in cazul unui Brexit fara acord cu Uniunea Europeana, relateaza AFP. Reuniti pe…

- Londra ar putea solicita o scurta extindere a perioadei de tranzitie post-Brexit pentru a facilita iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a anuntat luni premierul britanic Theresa May, citat de Reuters.''Exista unele circumstante limitate in care…