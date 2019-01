Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a reafirmat luni ca liderii Uniunii Europene nu vor renegocia acordul cu Londra privind Brexitul, convenit in luna decembrie cu premierul britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Acordul aflat pe masa este singurul si cel mai bun posibil. Acest acord nu va fi renegociat'', a declarat…

- Comisia Europeana a reafirmat luni ca liderii Uniunii Europene nu vor renegocia acordul cu Londra privind Brexitul, convenit in luna decembrie cu premierul britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Acordul aflat pe masa este singurul si cel mai bun posibil. Acest acord nu va fi renegociat'',…

- David Davis, fost ministru pentru Brexit, afirma ca premierul britanic Theresa May ar trebui sa amane votul din Parlamentul de la Londra pe tema acordului privind iesirea Marii Britanii din UE, pentru a pune presiune asupra Uniunii Europene, informeaza postul Sky News.

- Ministrul britanic al comertului international, Liam Fox, a declarat luni ca guvernul din care face parte va cere Uniunii Europene schimbari in modul de ''interpretare'' a mecanismului de ''backstop'' pentru Irlanda de Nord din acordul privind Brexitul deja convenit,…

- Premierul Theresa May va pleca la Bruxelles pentru a incerca sa renegocieze asa-numitul ''backstop'' pentru Irlanda de Nord, unul dintre elementele cheie ale acordului privind Brexitul incheiat cu Uniunea Europeana, prevedere care se loveste insa de o opozitie crescanda la Londra, a…

- Decizia, emisa cu o urgenta neobisnuita, va interveni in ajunul unui vot crucial in parlamentul britanic referitor la aprobarea unui acord privind Brexit-ul negociat cu Bruxelles-ul de catre premierul britanic Theresa May. Un consilier al CEJ isi exprima marti opinia ca Londra ar putea…

- Decizia Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana va impune controale administrative intre ea si Irlanda de Nord, a declarat miercuri, la Bruxelles, negociatorul Uniunii Europene, Michel Barnier, relateaza AFP. "UE şi Marea Britanie exclud amândouă existenţa unei frontiere fizice…

- Decizia Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana va impune controale administrative intre ea si Irlanda de Nord, a declarat miercuri, la Bruxelles, negociatorul Uniunii Europene, Michel Barnier, relateaza AFP. "UE şi Marea Britanie exclud amândouă existenţa unei frontiere fizice…