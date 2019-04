Stiri pe aceeasi tema

- Julian Assange a incalcat in mod termenii azilului politic și a incercat sa foloseasca ambasada ecuadoriana din Londra pe post de centru de spionaj, a declarat Lenin Moreno, președintele Ecuadorului, intr-un interviu acordat pentru The Guardian. Lenin Moreno a mai spus ca a primit un angajament scris…

- Colectia de arta a cantaretului britanic George Michael, decedat in 2016, s-a vandut cu 9,26 de milioane de lire sterline (10,86 milioane de euro), taxe incluse, in cadrul unei licitatii organizate la Londra, a ...

- Colectia de arta a lui George Michael, decedat in 2016, care include un portret al cantaretului realizat in culori puternice de Michael Craig-Martin, este expusa la Londra, inainte de a fi scoasa la licitatie la jumatate lunii martie, informeaza Press Association. George Michael era un pasionat iubitor…

- Colectia de arta a lui George Michael, decedat in 2016, care include un portret al cantaretului realizat in culori puternice de Michael Craig-Martin, este expusa la Londra, inainte de a fi scoasa la licitatie la jumatate lunii martie, informeaza Press Association. George Michael era un pasionat…

- Autoarea Andrea Levy, a carei opera include romanele ''Small Island'' si ''The Long Song'', a decedat la varsta de 62 de ani in urma cancerului, relateaza vineri Press Association, potrivit Agerpres. Levy s-a nascut in Londra in 1956 si a inceput sa scrie dupa implinirea varstei de 30 de ani,…

- Gala decernarii premiilor BAFTA, desfasurata duminica seara la Londra, a fost urmarita de un numar de telespectatori cu jumatate de milion mai mic in comparatie cu cifrele de audienta inregistrate anul trecut, potrivit Press Association. Premiile Academiei Britanice de Film (BAFTA) au fost urmarite,…

- Cantareata Taylor Swift nu a participat la gala de decernare a premiilor Grammy, desfasurata duminica seara la Los Angeles, preferand sa fie alaturi de iubitul sau, actorul Joe Alwyn, la ceremonia BAFTA, care a avut loc tot duminica, la Londra, potrivit Press Association. Desi era nominalizata…

- Celine Dion va fi capul de afis al editiei din 2019 a festivalului British Summer Time, evenimentul fiind singura ocazie cu care cantareata canadiana va concerta anul acesta in Europa, informeaza marti Press Association. Artista se va alatura unor muzicieni importanti precum Florence + The Machine,…