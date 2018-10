Londra: Manifestatie pentru un nou referendum asupra Brexit, la apelul People's Vote, o miscare militanta pentru un "vot popular"

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500.000 de britanici anti-Brexit, potrivit organizatorilor, s-au adunat sambata in centrul Londrei pentru a cere organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, transmite Press Association.

- Britanicii din intreg Regatul Unit intentioneaza sa manifesteze zgomotos sambata la Londra pentru a cere un nou referendum asupra acordului final in legatura cu Brexit-ul rezultat din negocierile dintre Londra si Bruxelles, relateaza France Presse si dpa, potrivit Agerpres. Manifestantii, adusi de…

- Uniunea Europeana trebuie sa dea dovada de o oarecare flexibilitate in negocierile cu privire la Brexit in masura in care si Marea Britanie a facut acest lucru, pentru a se putea ajunge la un acord convenabil pentru amandoua partile, sustine premierul britanic Theresa May intr-un articol publicat…

- Sadiq Khan, primarul Londrei, cere organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, adaugand ca demersul sau este sustinut de ceea ce este cunoscut drept „People’s Vote” (votul poporului, n.r.).

- Un sondaj realizat recent de YouGov arata ca britanicii vor sa decida mai degraba ei decat legislatorii asupra parasirii Uniunii Europene daca nu se va ajunge la un acord intre Londra si Bruxelles.

- Jumatate dintre britanici sustin organizarea unui referendum pentru a alege intre iesirea tarii din Uniunea Europeana cu un acord pe care Londra l-ar putea incheia cu Bruxelles-ul, retragerea din UE fara nici un acord sau ramanerea regatului in blocul comunitar, a relatat luni Sky

