Zeci de manifestanti s-au strans joi in fata ambasadei Myanmarului la Londra pentru a-si exprima sprijinul pentru jurnalistii agentiei de presa Reuters incarcerati in tara asiatica in urma anchetei lor asupra masacrului comis impotriva comunitatii Rohingya, transmite AFP.

Manifestatia a fost organizata la apelul Observatorului International al Drepturilor Omului (IOHR) si a miscarii engleze pentru libertatea de exprimare PEN. Aceasta din urma a predat ambasadei Myanmarului o scrisoare adresata liderei birmane Aung San Suu Kyi, in care cere gratierea celor doi jurnalisti inchisi.