Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic lanseaza luni aplicatia mobila cu ajutorul careia cetatenii europeni stabiliti in Regatul Unit pot solicita resedinta permanenta dupa Brexit, reaminteste AFP. In Regatul Unit traiesc in prezent aproape 3,5 milioane de cetateni ai altor state din Uniunea Europeana. Acestia trebuie…

- Guvernul britanic lanseaza luni aplicatia mobila cu ajutorul careia cetatenii europeni stabiliti în Regatul Unit pot solicita resedinta permanenta dupa Brexit, reaminteste AFP citat de Agerpres.În Regatul Unit traiesc în prezent aproape 3,5 milioane de cetateni ai altor state din…

- In plus, ea a afirmat și ca blocul comunitar va lua in considerare extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50 numai daca exista un plan alternativ de iesire credibil, transmite Reuters. ''Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul…

- Premierul britanic Theresa May si ministrii Cabinetului ei vor intensifica marti pregatirile pentru un Brexit fara acord, un deznodamant care pare din ce in ce mai probabil dupa ce acordul la care a ajuns May cu Bruxelles-ul a fost contestat puternic si are sanse mici sa treaca de parlament, scrie…

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times. Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari luni ca va fi in continuare sefa guvernului de la Londra si peste doua saptamani, respingand speculatiile ca ar putea demisiona daca pierde votul din parlament cu privire la Brexit, programat pentru martea viitoarea, relateaza Reuters si Press Association.…

- Acordul dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana pe tema Brexit va fi supus aprobarii Parlamentului de la Londra pe 11 decembrie, a anuntat luni seara premierul Theresa May."Astept ziua de 11 decembrie, cand Parlamentul va avea de luat decizia de a respecta votul poporului britanic asupra…

- Autoritațile de la Londra și Bruxelles incearca sa ajunga in curand la un acord commercial intre Marea Britanie și Uniunea Europeana, astfel incat Brexit-ul sa nu afecteze producția companiilor și transportul miilor de componente ce ajung zilnic intre cele doua teritorii. Așa cum era de așteptat, mai…