Stiri pe aceeasi tema

- Londra intentioneaza sa retraga in zilele urmatoare diplomatii britanici din institutiile europene de la Bruxelles si sa nu mai asiste la reuniunile zilnice dedicate informarii cu privire la luarea deciziilor Uniunii Europene, intr-o incercare de a spori presiunile inaintea Brexitului, prevazut la…

- Guvernul britanic intentioneaza sa retraga in zilele urmatoare diplomatii britanici din institutiile europene de la Bruxelles si sa nu mai asiste la reuniunile zilnice dedicate informarii cu privire la luarea deciziilor Uniunii Europene, intr-o incercare de a spori presiunile inaintea Brexitului, prevazut…

- Guvernul britanic intentioneaza sa retraga in zilele urmatoare diplomatii britanici din institutiile europene de la Bruxelles si sa nu mai asiste la reuniunile zilnice dedicate informarii cu privire la luarea deciziilor Uniunii Europene, intr-o incercare de a spori presiunile inaintea Brexitului, prevazut…

- «Poporul este patronul nostru», a declarat noul premier britanic, promițand – pentru a cata oara? – un Brexit cu sau fara acord, la 31 octombrie. Europa a luat nota de avertismentul lui Johnson și ramane ferma pe pozițiile-i cunoscute. Dupa etapa protocolara la regina Elizabeta a II-a, Boris Johnson…

- Comisia Europeana a renuntat la demararea procedurii de deficit excesiv pentru Italia, dupa ce autoritatile de la Roma au luat masuri pentru a stopa cresterea datoriei, transmite Reuters. Executivul comunitar este dispus să examineze toate informaţiile din Italia privind finanţele sale…

- Comisia Europeana a renuntat miercuri la demararea procedurii de deficit excesiv pentru Italia, dupa ce autoritatile de la Roma au luat masuri pentru a stopa cresterea datoriei, transmite Reuters. Executivul comunitar este dispus sa examineze toate informatiile din Italia privind finantele sale publice…

- Ministrul justiției, Ana Birchall, a primit, marți, la sediul Ministerului Justiției, o delegație din partea Uniunii Europene in contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), in cadrul primei misiuni de evaluare organizate in Romania in anul 2019. In cadrul intalnirii, ministrul justiției…

- Seful SMAp la reuniunile Comitetelor Militare NATO și UE Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae-Ionel Ciuca, va participa la Reuniunea Comitetelor Militare ale NATO și UE, în formatul șefilor apararii, la Bruxelles, Belgia. Pe agenda Comitetului Militar al Uniunii Europene…