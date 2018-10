Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt a declarat miercuri ca intentioneaza sa consolideze utilizarea liniilor securizate pentru a comunica cu tari aliate, exprimandu-si ingrijorarea ca numeroase contacte au loc in prezent prin intermediul aplicatiei WhatsApp, relateaza AFP.



"Ministrii de afaceri externe din lume comunica mult prin mesaje text si prin WhatsApp. Asa se face adesea diplomatia in ziua de azi. Acest lucru a fost putin surprinzator pentru mine", a declarat ministrul numit in functie in iulie.



"Exista insa un anumit numar de conversatii care este mai intelept…