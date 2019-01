Londra, inedit: Pizza anti Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost impuscata intr-un club din estul Londrei in noaptea de Anul Nou, scrie Daily Mail. Victima a fost transportata la spital cu o rana la picior provocata de un glont dupa incidentul care a avut loc in Dalston, estul Londrei, in jurul orei locale 05.00.

- Premierul Theresa May a amanat votul crucial asupra acordului privind Brexit-ul care urma sa aiba loc marti in parlament in contextul opozitiei puternice din partea unor alesi ai Partidului Conservator pe care il conduce, relateaza BBC si alte media britanice, citate de DPA. BBC citeaza doua sursa…

- Dupa ce acordul a fost semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles el va fi votat in Parlamentul britanic. Data aleasa este 11 decembrie 2018, a anuntat luni premierul Theresa May in fata deputatilor britanici, relateaza Reuters, AFP si dpa. Camera Comunelor 'va trebui sa decida…

- "O gratiere prezidentiala a fost decisa, cu efect imediat, de catre seicul Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presedintele Emiratelor Arabe Unite", a anuntat Ministerul Afacerilor Prezidential al acestei tari.Vineri, ambasadorul Emiratelor Unite Arabe la Londra, Sulaiman Almazroui, a declarat…

- Avertismentul vine inainte cu trei zile de summitul extraordinar de la Bruxelles unde ar urma sa fie parafat 'acordul de divort' intre Regatul Unit si Uniunea Europeana si declaratia privind viitoarea relatie dintre acestea, transmit Reuters si AFP. ''Negocierile se afla acum intr-un moment crucial'',…

- Negociatorii britanici si cei ai Uniunii Europene au convenit joi textul documentului comun care stabileste obiectivele pentru viitoare relatie post-Brexit, a anuntat joi presedintele Consiliului European, Donald Tusk, potrivit dpa. Documentul are nevoie acum de aprobarea politica a Londrei si a…

- ''Acesta este acordul potrivit pentru Regatul Unit. El respecta rezultatul referendumului (din 2016). Poporul britanic vrea ca acest aspect sa fie stabilit si doreste un acord bun care ne pune pe traiectoria unui viitor mai luminos'', a spus Theresa May intr-o declaratie rostita in fata biroului…

- Un incendiu puternic a izbucnit intr-un depozit din sud-estul Londrei, 11 autobuze fiind cuprinse de flacari, a anuntat joi Brigada de Pompieri din Londra, informeaza cotidianul The Mirror, citeaza mediafax.ro.