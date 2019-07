Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale din Berlin au decis marti inghetarea chiriilor timp de cinci ani, la solicitarea rezidentilor care sustin ca orasul lor, odata faimos pentru ca era accesibil, a devenit mult prea scump, scrie BBC. Problema creşterii chiriilor afectează întreaga ţară, dar…

- Problema cresterii chiriilor afecteaza intreaga tara, dar este extrem de acuta in capitala Berlin, unde chiriile s-au dublat in ultimul deceniu, in conditiile in care piata muncii infloritoare a atras un aflux de muncitori, ceea ce a pus presiuni asupra pietei imobiliare. Berlinezii critica activitatea…

- Seat a publicat prima imagine teaser cu viitorul Mii electric. Conform oficialilor producatorului spaniol, modelul electric va fi prezentat in cadrul "Seat on Tour roadshow", prima oprire a caravanei urmand sa aiba loc in Oslo, Norvegia. Pentru moment, Seat nu a anunțat data prezentarii, insa caravana…

- Romanii au fost bombardați, inaintea alegerilor de pe 26 mai, cu mesaje in care au fost implorați sa iasa la vot. Iar cand s-au dus, luand urnele cu asalt in numar mare, au gasit autoritațile nepregatite. Pentru unii, a merge la vot a insemnat sa coboare din bloc și sa parcurga 300 de metri. Pentru…

- Cateva mii de oameni participa la manifestatia „Toti pentru Europa“, care se desfasoara in Piata Victoriei si are ca scop mobilizarea romanilor la vot pe 26 mai, la alegerile europarlamentare. In cadrul evenimentului canta mai multe trupe si tin discursuri personalitati. Evenimentul „Toti pentru Europa“…

- Zeci de orase din 13 tari europene organizeaza duminica actiuni cu scopul motivarii cetatenilor in vederea participarii la alegerile europarlamentare din 23-26 mai si constientizarii importantei implicarii civice. De asemenea, romanii din diaspora vor organiza propriile evenimente la Madrid, Milano,…

- Antalya, in sudul Turciei, este destinatie scaldata de razele soarelui 300 de zile pe an. Adesea recomandata pentru cei care calatoresc cu familia, Antalya si-a dezvoltat de-a lungul timpului ofertele incat acum sa fie potrivita pentru cei in cautare de aventura de asemenea, de relaxare de ce nu

- Deși are cele mai cautate festivaluri de muzica și film, dar și o administrație care bifeaza premiere pe banda rulanta, Clujul nu intra in topul destinațiilor preferate de turiști in 2019.