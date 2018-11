Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei zile de spectacol la Sala Palatului, acolo unde a cantat in fața a peste 12.000 de oameni, Delia duce show-ul „Acadelia” și la Londra, pe Arena O2. Duminica, 25 noiembrie, artista este așteptata de cei peste 3.000 de spectatori care se vor afla in sala Indigo. Un adevarat maraton va face și…

- Seara de neuitat pentru o fana a Deliei! Emoțiile traite in timpul concertului au fost dublate de un moment unic pus la cale de iubitul ei, pe care și-l va aminti toata viața. Tanara a fost ceruta in casatorie pe scena show-ului „Acadelia”, imediat dupa piesa „Gura ta”. Intregul public a fost martor…

- Consumul de zahar este recomandat cu masura. Insa toamna aceasta nu exista restrictii in meniul Acadelia: cel mai asteptat show al Deliei de la Sala Palatului, din 14, 15 si 16 noiembrie, va conține suficiente urme de ironie, dulceața de zmeura și niște samburi de adevar, astfel incat acadelele sa devina…

- Delia (36 de ani), care va sustine show-ul „Acadelia“, in luna noiembrie, la Sala Palatului, va canta in premiera o piesa compozitie proprie. Artista anunta si alte surprize pentru fanii ei.

- Un decor impresionant, o trupa numeroasa de balet, ținute extravagante, 10 aparate laser de mare putere, 130 metri patrați de ecran led și peste 300 de aparate de lumina inteligenta vor da stralucire show-ului Acadelia, intre 14 și 16 noiembrie, la Sala Palatului.