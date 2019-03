Londra deschide un centru militar într-un buncăr antiatomic. Trupele sunt pregătite Un centru operational a fost deschis de catre Ministerul britanic al Apararii intr-un bunca antiatomic in centrul Londrei, in vederea unui eventual Brexit fara acord, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului, relateaza AFP.



Acest centru este dotat cu toate ”infrastructurile necesare” si dispune de o ”echipa pregatita sa sustina orice actiune in caz de nevoie”, a declarat purtatorul de cuvant pentru AFP. ”Pe masura ce ne apropiem de o posibila iesire (din UE) fara acord, aceste este locul de unde ar putea fi coordonata o reactie”, a precizat el.



Buncarul se afla sub

Sursa articol: rtv.net

