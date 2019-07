Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a convocat ambasadorul britanic la Teheran pentru a denunta ceea ce a numit ca fiind „capturarea ilegala” de catre Marina Regala a unui petrolier iranian in apropiere de Gibraltar, relateaza BBC.Marina Regala Britanica a informat ca a ajutat autoritatile din Gibraltar sa captureze nava…

- Israel se pregatește pentru posibila sa implicare militara în cazul unui conflict militar între Statele Unite si Iran, a afirmat marți Israel Katz, ministrul israelian de Externe, relateaza Reuters. "Trebuie sa tinem cont de faptul ca posibilele calcule gresite ale regimului iranian…

- Printul Harry, sotia sa, Meghan, si bebelusul lor, Archie, nascut pe 6 mai, vor merge in toamna acestui an in vizita in Africa de Sud, in ceea ce ei au numit “primul lor turneu oficial ca familie”, a anuntat joi cuplul regal pe contul de Instagram, relateaza AFP si dpa, titrate de Agerpres. Harry, nepotul…

- Potrivit tabloidului britanic, fostul sef al diplomatiei britanice, in prezent favorit la postul de prim-ministru, a declarat ca francezii se comporta ca niste ''prostanaci'' in privinta Brexitului, comentariu care urma sa apara intr-un documentar al BBC. Ministerul de Externe britanic a cerut…

- Marea Britanie nu considera ca Statele Unite sau Iranul iși doresc un razboi, insa Londra este preocupata de posibilitatea declanșarii unui conflict accidental, a declarat Jeremy Hunt, ministrul britanic de Externe, potrivit cotidianului The New York Times, scrie Mediafax."Suntem foarte preocupați:…

- Autoritațile de la Londra au recomandat ca persoanele care dețin dubla cetațenie, britanica și iraniana, sa evite calatoriile in Iran deoarece s-ar supune riscului de a fi reținuți pe nedrept sau tratați abuziv de catre autoritațile iraniene, potrivit Euronews potrivit mediafax. „Persoanele…

- Modul in care Assange a fost tratat ”lasa deplin impresia unui dispret deschis si grosolan fata de demnitatea umana a celui arestat”, a apreciat joi o purtatoare de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.Moscova spera ca ”toate drepturile lui Julian Assange vor fi respectate”,…