Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia britanica a calificat drept 'perversa' propunerea rusa privind o ancheta comuna in cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, in cadrul unei reuniuni extraordinare a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, la cererea…

- Delegația britanica a numit miercuri ”perversa” propunerea Rusiei de a investiga impreuna otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pe 4 martie in Salisbury, in cadrul unei reuniuni speciale a Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), solicitata de Rusia, relateaza AFP și Reuters.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si-a exprimat marti speranta ca reuniunea Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), prevazuta miercuri, va putea pune "un punct final" anchetei asupra otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, relateaza AFP. "Starneste…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat ca se va reuni miercuri pentru a lua in discutie acuzatiile Marii Britanii impotriva Rusiei, considerata responsabila de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal, transmite AFP. Presedintele Consiliului Executiv al OIAC a…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat ca se va reuni miercuri pentru a lua in discutie acuzatiile Marii Britanii impotriva Rusiei, considerata responsabila de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal, transmite AFP. Presedintele Consiliului Executiv al OIAC a primit…

- CHIȘINAU, 2 apr — Sputnik. Luni, mai multe țari ale Uniunii Europene, dar și SUA, Canada, Norvegia, Ucraina și un șir de alte state au declarat ca vor expulza diplomați ruși în urma cazului din Salisbury, oraș unde a fost otravit fostul agent GRU Serghei Skripal. În…

- Ministerul rus de Externe a cerut Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, informatii despre otravirea lui Serghei Skripal, un fost spion rus, si a fiicei sale, Iulie, in Anglia, relateaza The Associated Press.

- Ministerul rus de Externe a cerut Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, informatii despre otravirea lui Serghei Skripal, un fost spion rus, si a fiicei sale, Iulie, in Anglia, relateaza The Associated Press, conform news.ro.O lista de intrebari - despre…

- Rusia expulzeaza 60 de diplomati americani si inchide Consulatul Statelor Unite de la Sankt Petersburg - masuri identice celor luate de Washington impotriva Moscovei in cazul Skripal, a anuntat joi seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov. Masurile adoptate de Moscova ”includ expulzarea aceluiasi…

- Expulzarea coordonata a unor diplomati rusi din Statele Unite, Canada si state membre ale Uniunii Europene este "cea mai mare expulzare colectiva de ofiteri rusi de informatii efectuata vreodata", a apreciat luni ministrul britanic de Externe Boris Johnson. Aceste expulzari reprezinta un "raspuns…

- Rusia va raspunde cu aceeasi masura expulzarilor de diplomati rusi anuntate de catre Statele Unite si state membre UE in urma otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie, a anuntat luni Kremlinul. Moscova va proceda in baza "principiului reciprocitatii" in raspunsul sau la aceste decizii…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a salutat luni 'raspunsul extraordinar' al aliatilor Marii Britanii la adresa Rusiei, ca reactie la otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, relateaza AFP. 'Raspunsul extraordinar al aliatilor nostri reprezinta…

- Un judecator britanic a autorizat joi prelevari de sange de la fostul spion rus Serghei Skripal si de la fiica sa Iulia pentru a le transmite expertilor Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), potrivit AFP. Reamintim faptul ca scandalul care inconjoara otravirea agentului dublu Serghei…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Politia britanica a lansat un apel prin care solicita oricare persoana care a vazut vehiculul fostului agent secret rus in ziua in care s-a produs atacul, sa dea informatii despre ce a vazut sau are cunostinta despre abominabilele fapte. De asemenea, autoritatile britanice sustin ca neurotoxina…

- Uniunea Europeana condamna cu fermitate atacul cu agent neurotoxic asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia si trateaza cu maxima seriozitate acuzatiile britanice impotriva Rusiei, se arata intr-o declaratie comuna difuzata in cursul unei reuniuni a ministrilor de externe din…

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt asteptati luni in Marea Britanie pentru a preleva mostre ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale, pe 4 martie in sud-vestul Angliei, transmite dpa, conform agerpres.ro. …

- Seful diplomatiei britanice, Boris Johnson, a declarat la BBC ca Londra dispune de „dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita Noviciok“ cu care a fost otravit fostul spion rus…

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Marea Britanie sustine ca Rusia a utilizat agentul neurotoxic - dezvoltat inca din perioada sovietica sub denumirea de "Noviciok" - la otravirea lui Serghei Skripal si a fiicei sale Iulie in prima utilizare ofensiva a unei astfel de arme pe teritoriul unei tari occidentale dupa cel de-al Doilea Razboi…

- Londra dispune de "dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita "Noviciok" cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, a declarat duminica ministrul…

- Scandal imens la cel mai inalt nivel intre Marea Britanie si Federatia Rusa. Cazul otravirii fostului spion rus, Serghei Skripal, impreuna cu fiica sa Iulia a starnit un adevarat razboi intre cele doua mari puteri. Cei doi au fost gasiti la 4 martie in stare de inconstienta pe o banca din apropierea…

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi si ca suspenda relatiile bilaterale cu Rusia, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei. Raspuns de la Kremlin …

- Guvernul britanic acuza Rusia in cazul atacului cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal pentru a distrage atentia de la problemele interne generate de iesirea din Uniunea Europeana, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Londra, Alexandr Iakovenko, relateaza Sputnik.

- Mașina de propaganda a Moscovei, care include și aparatul diplomatic al MAE rus, a lansat un val in creștere de obiecții și contraacuzații in cazul asasinarii fostului agent dublu Serghei Skripal, noteaza intr-o declaratie semnata de ministrul de externe ucrainean, Pavlo Klimkin. Anterior, omologul…

- La zece zile dupa ce fostul ofiter al serviciilor secrete ruse Serghei Skripal, condamnat in Rusia pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, a fost otravit cu o substanta neuro-paralizanta, Londra a instituit impotriva Rusiei o serie de sanctiuni dure. La baza lor au stat declaratiile premierului britanic…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a sugerat joi ca rusii corupti care isi datoreaza averile relatiilor cu presedintele Vladimir Putin ar putea fi vizati de masurile luate ca represalii de Londra impotriva Rusiei dupa otravirea unui fost spion rus in sud-vestul Angliei cu un gaz neurotoxic,…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sugerat joi ca rusii corupti care isi datoreaza averile relatiilor cu presedintele Vladimir Putin ar putea fi vizati de masurile luate ca represalii de Londra impotriva Rusiei dupa otravirea unui fost spion rus in sud-vestul Angliei cu un gaz neurotoxic,…

- Ambasada Rusiei din Marea Britanie a incercat sa persifleze expulzarea a 23 de diplomati rusi din Marea Britanie, ca represalii la otravirea cu un gaz neurotoxic a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei), intr-o postare miercuri seara…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP. "Credem ca Rusia este responsabila", a spus Nikki Haley,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a declarat miercuri ca așteapta dovezi clare in ceea ce privește invinurile aduse asupra Rusiei ca ar fi implicata in otravirea agentului secret Serghei Skripal.

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat...

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat miercuri ca nu sunt probe suficiente privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul publicatiei The Independent.

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat miercuri ca nu sunt probe suficiente privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul publicatiei The Independent. "Daca guvernul crede ca este…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- Marea Britanie va expulza un numar semnificativ de diplomati rusi ca parte a raspunsului sau la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), informeaza miercuri Sk...

- 'Maine dimineata (miercuri) va avea loc o reuniune a Consiliului National de Securitate pentru a discuta despre urmatoarele etape (...) si pentru a vorbi despre raspunsul Rusiei, indiferent care va fi acesta', a adaugat oficialul britanic, in conditiile in care Theresa May a declarat luni in parlament…

- Președintele Donald Trump este de acord cu concluziile autoritaților britanice in ceea ce privește posibila implicare a Rusiei in otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei acestuia Iulia. Potrivit liderului american, implicarea probabila a Federației Ruse este indicata de dovezile pe…

- 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest act ma duce cu gandul la Rusia, avand in vedere toate dovezile pe care le au', a declarat presedintele american in fata jurnalistilor la Casa Alba. Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…

- Ministerul rus de externe a respins luni acuzatiile premierului britanic Theresa May privind otravirea fostului spion Serghei Skripal, informeaza agentiile ruse de presa, preluate de DPA si AFP. Purtatoarea de cuvant a ministerului, Maria Zaharova, a declarat ca "este un spectacol de circ in parlamentul…

- Regimul de la Kremlin a catalogat, luni seara, acuzațiile Marii Britanii potrivit carora Rusia este vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, drept „spectacol de circ”.

- Guvernul de la Londra va raspunde ''adecvat'' in cazul in care se va descoperi ca o tara straina a fost implicata in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, incident petrecut in sudul Angliei in urma cu o saptamana, a anuntat duminica ministrul britanic al finantelor Philip…

- Politia britanica efectueaza o ancheta de mare amploare pentru a incerca sa faca rapid lumina asupra otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal, in continuare in stare "critica", a anuntat sambata guvernul de la Londra care se pregateste de lupta in cazul implicarii Moscovei, relateaza AFP.…

- Echipa Angliei poate fi retrasa de la Campionatul Mondial de Fotbal, dupa otravirea spionului Sergei Skripal. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, amenința cu retragerea Angliei de la Cupa Mondiala de Fotbal din Rusia. Potrivit Sport.ro , otravirea fostului spion Sergei Skripal intr-un…

- In comitatul Wiltshire, din sudul Angliei, la un spital local a fost adus cu simptome de otravire cu o substanța necunoscuta un pacient in varsta de 67 de ani. Victima este un fost ofițer GRU (serviciul de informații militar al Rusiei), colonelul in rezerva Serghei Skripal, care in 2006 a fost condamnat…

- Un fost spion rus este in stare grava in spital dupa ce a fost expus unei substanțe chimice. Alaturi de el, in Salisbury, sudul Angliei, se afla și o femeie care a fost ranita și ea, scrie Agerpres citand BBC News. Presa britanica scrie ca cel spitalizat este Serghei Skripal, un fost colonel al serviciilor…

- Un barbat spitalizat duminica, la Salisbury (sudul Angliei), dupa ce a fost expus unei substante chimice, impreuna cu o femeie, este un fost spion care a lucrat pentru Regatul Unit, a dezvaluit luni presa britanica, preluata de AFP. Potrivit BBC, cel spitalizat este Serghei Skripal, un…