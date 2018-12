Stiri pe aceeasi tema

- Un numar total de 40 de migranti, printre care mai multi copii, au fost salvati marti din cinci ambarcatiuni in Canalul Manecii dintre Franta si Marea Britanie, au anuntat autoritatile britanice si franceze, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Migrantii, unii dintre ei in barci pneumatice, au…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a prezentat scuze luni, in Camera Comunelor a parlamentului de la Londra, pentru afirmatia ca lucratorii imigranti din Uniunea Europeana care vin in Marea Britanie nu vor mai putea ''sa sara peste rand'' dupa Brexit, transmite Reuters. …

- Potrivit raportului realizat de Institutul national de cercetari economice si sociale (NIESR), produsul intern brut al Regatului Unit pe cap de locuitor ar scadea cu 3% pe an, iar la finele primului deceniu in afara Uniunii Europene comertul total dintre Marea Britanie si bloc s-ar diminua cu 46%,…

- Una din 200 de persoane din Marea Britanie este fara adapost, adica o crestere de 4% in mai putin de un an, in pofida angajamentelor guvernului de a reglementa aceasta problema, a anuntat joi organizatia de caritate Shelter, citata de Reuters, informeaza AGERPRES . Potrivit organizatiei, vina pentru…

- Douazeci si cinci de imigranti extracomunitari au fost salvati de autoritatile britanice si franceze in timp ce incercau sa traverseze Canalul Manecii in ambarcatiuni de mici dimensiuni, informeaza site-ul postului Sky News.

- Premierul britanic Theresa May l-a numit vineri in functia de ministru pentru Brexit pe Stephen Barclay, dupa demisia de joi a lui Dominic Raab, care si-a declarat opozitia fata de acordul convenit cu Bruxellesul cu privire la iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit agentiile internationale…

- Marea Britanie va ramane intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana dupa Brexit, pentru a evita o frontiera care sa taie in doua insula Irlanda, intre Nord, membra a Regatului Unit, și Sud, potrivit unui nou acord intervenit intre Londra și Bruxelles, afirma duminica Le Soir citat de Rador.

- 'Aceasta prelungire a perioadei de tranzitie va avea loc probabil, este o idee buna', a declarat seful executivului european. 'Nu este cea mai buna idee (...) dar cred ca ne ofera spatiu pentru a pregati viitoarea relatie in cel mai bun mod posibil', a mai spus el. Daca cele doua parti ajung…