- Politia antiterorista britanica a initiat o investigatie dupa ce doua dispozitive explozive improvizate au descoperite miercuri intr-un apartament nelocuit din nord-vestul Londrei, informeaza postul Sky News.

- 14 bombe care provin, cel mai probabil, din cel de-al Doilea Razboi Mondial, au fost gasite la marginea orasului Arad. Prima bomba a fost decoperita sambata de muncitorii care decolmatau un canal.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat, vineri, ca ca "teroristul" responsabil pentru expedierea de bombe artizanale trebuie pedepsit cu maxima exigenta, si spune ca a auzit ca suspectul in acest caz este un sustinator al sau, informeaza presa americana.

- Potrivit NYT, care citeaza acest oficial, dispozitivele seamana celui trimis luni la locuinta miliardarului si filantropului George Soros. Un dispozitiv a fost gasit miercuri dimineata (ora locala) de catre un tehnician care corespondenta trimisa la biroul lui Hillary Clinton, a declarat un oficial.…

- Mecanismul de informare a populației despre eventuale pericole teroriste și masurile intreprinse de autoritați pentru prevenirea acestora vor fi imbunatațite. In acest sens, Executivul a aprobat astazi Sistemul național de alerta terorista (SNAT).

- Mai mult de jumatate dintre tezele de doctorat susținute in 2010 la Academia SRI ridica suspiciuni de plagiat Academia Naționala de Informații "Mihai Viteazul" (ANIMV) a depus la CNATDCU opt noi sesizari de plagiat care vizeaza teze de doctorat susținute in aceasta instituție aflata in subordinea SRI.…

- „Nu am reusit dimineata sa ma uit, pentru ca am avut alte urgente de rezolvat, dar plecand de la CSM sigur voi verifica”, a afirmat Tudorel Toader luni, la sosirea la CSM, dupa ce a fost intrebat cine a semnat protocoalele cu SRI din partea Ministerului Justitiei.Totodata, intrebat daca…

- Specialistii pirotehnisti ai Serviciului Roman de Informatii (SRI) au investigat si neutralizat, in cadrul unui exercitiu tactic, obiecte suspecte de a contine dispozitive explozive improvizate, potrivit unui comunicat postat pe site-ul institutiei. SRI a organizat, miercuri, la Alba Iulia, un exercitiu…