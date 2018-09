Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat cu un pistol cu electrosocuri a fost arestat duminica la intrarea rezervata vizitatorilor in Palatul Buckingham din Londra, resedinta reginei Elisabeta a II-a, a declarat politia britanica,...

- Un barbat inarmat cu un pistol cu electrosocuri a fost arestat duminica la intrarea rezervata vizitatorilor in Palatul Buckingham din Londra, resedinta reginei Elisabeta a II-a, a declarat politia britanica, respingand o pista terorista, relateaza AFP si Reuters preluate de Agerpres. Barbatul,…

- Șapte persoane au fost ranite duminica seara intr-o suburbie a Parisului dupa ce au fost injunghiate de catre un atacator, care a fost ulterior arestat de catre polițiști, a declarat o sursa judiciara, citata de Reuters, scrie Mediafax.Conform poliției, momentan nu exista indicii care sa sugereze…

- Un regizor turc a fost trimis dupa gratii pentru șase ani pentru o imagine care-l infațișa pe Erdogan amenințat cu un pistol, a anunțat hotnews.ro! Un regizor turc a fost condamnat la peste 6 ani de inchisoare, dupa ce a fost acuzat de apartenența la grup terorist din cauza filmului sau care il infațișeaza…

- Fortele de securitate iraniene au arestat zeci de spioni din institutiile de stat, a declarat marti ministrul pentru informatii Mahmoud Alavi, potrivit agentiei de presa ISNA preluate de Reuters. El nu a precizat când au avut loc arestarile si pentru ce tari lucrau spionii respectivi, dar…

- Incident de securitate, in aceasta dimineața, in Spania. Un barbat inarmat cu un cuțit s-a napustit intr-o secție de poliție de langa Barcelona. Dupa ce ar fi atacat un agent, in timp ce striga „Allah este mare", barbatul a fost impușcat mortal.

- Un barbat in varsta de 34 de ani a fost arestat in Amsterdam, dupa ce a aruncat tuburi cu spray si cocktailuri Molotov in cladirea Consulatului Turciei sambata seara, provocand un incendiu in fata institutiei, relateaza Reuters.

- Un suspect a fost arestat în urma incidentului armat în care cel putin patru persoane au fost ucise vineri la Fredericton, capitala provinciei New Brunswick din estul Canadei, a anuntat politia locala, citata de AFP si Reuters.