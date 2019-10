Stiri pe aceeasi tema

- Mișcarea de protest inceputa luni dimineața in capitala britanica s-a extins, blocand traficul din zona districtului Westminster și determinand reținerea de carte forțele de poliție a 135 de activiști, membri ai mișcarii Extinction Rebellion, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- De la Sydney la Londra si Berlin, activisti ecologisti de la Extinction Rebellion (XR) au lansat luni doua saptamani de actiuni in forta in lume, pentru a denunta inactiunea ”criminala” a guvernelor in fata crizei modificarilor climatice, antrenand zeci de arestari, relateaza AFP, potrivit news.ro.La…

- Autoritațile de la Londra au arestat 21 de protestatari, luni, la inceputul celor doua saptamani programate pentru manifestații pașnice in vederea luarii de masuri legislative pentru scaderea emisiilor de carbon, informeaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Protestele care vor avea…

- Sute de protestatari, inclusiv membri ai miscarii ecologiste Extinction Rebellion (XR), au ocupat sâmbata un centru comercial din sud-estul Parisului, împiedicând intrarea clientilor, pentru a atrage atentia asupra inactiunii guvernului în privinta schimbarilor climatice, informeaza…

- Cu aceasta operatiune, supranumita "Ultima ocupatie inainte de sfarsitul lumii", ei au explicat ca vor sa ocupe un "simbol al capitalismului", ca preludiu al unei saptamani de actiuni la nivel international pentru a solicita guvernelor sa actioneze pentru combaterea schimbarilor climatice. Rebellion…

- Miscarea ecologista Extinction Rebellion a stropit cu sange fals sediul Ministerului britanic al Finantelor, la Londra, cu ajutorul unui vehicul al pompierilor, o actiune spectaculoasa, menita sa denunte finantarea unor proiecte care dauneaza mediului, relateaza AFP.

- Grupul "Heathrow Pause" a anuntat ca intentioneaza sa forteze suspendarea zborurilor de pe Heathrow "in replica la lipsa progresului constructiv al guvernului in problema urgentei de mediu si climatice declarate de parlament pe 1 mai".Laurence Taylor, comisar adjunct in cadrul Politiei…