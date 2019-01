Marea Britanie are optiunea de a institui legea martiala pentru a calma tulburarile civile care ar putea aparea in cazul unui Brexit fara acord, dar nu asupra acestui lucru este concentrata atentia guvernului, a declarat duminica ministrul sanatatii, Matt Hancock, relateaza Reuters.



Sunday Times a citat oficiali sub protectia anonimatului care afirmau ca guvernul a examinat prerogativele aflate la indemana sa in caz ca un Brexit fara acord s-ar transforma in nesupunere civila, inclusiv legea martiala, interdictii de circulatie si folosirea armatei pentru a calma eventualele proteste.

