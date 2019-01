Londra anunta ca Brexit-ul ar putea fi amanat Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, nu a exclus, joi, o amanare a Brexit-ului, prevazut pentru 29 martie, pentru a permite adoptarea legilor necesare punerii lui in aplicare, in cazul in care un acord al divortului este aprobat tarziu.



"Este adevarat ca, daca sfarsim prin a aproba un acord in zilele de dinainte de 29 martie, ar putea sa avem nevoie de mai mult timp pentru a adopta legislatia necesara", a recunoscut Hunt la BBC Radio 4.



"Insa daca ajungem sa facem progrese mai devreme, acest lucru ar putea sa nu fie necesar", a adaugat el.



"Nu putem sti, in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

