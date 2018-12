Stiri pe aceeasi tema

- Traficul aerian este paralizat pe aeroportul Gatwick din Londra, unul dintre cele mai aglomerate din Marea Britanie! Aeronavele raman la sol, iar cele care urmau sa aterizeze au fost directionate catre alte aeroporturi, dupa ce trei drone au zburat in apropiere de piste

- Zeci de romani sunt blocati pe cel de-al doilea cel mai mare aeroport din Marea Britanie. Oamenii ar fi trebuit sa urce cu mai bine de 4 ore in urma la bordul unui avion WizzAir cu destinatia Bucuresti, dar aeroportul Gatwick a fost inchis dupa ce mai multe drone au fost observate in apropierea unei…

- Zeci de romani sunt blocati pe cel de-al doilea cel mai mare aeroport din Marea Britanie. Oamenii ar fi trebuit sa urce cu mai bine de 4 ore in urma la bordul unui avion WizzAir cu destinatia...

- Aeroportul londonez Gatwick, al doilea cel mai aglomerat din Marea Britanie, s-a confruntat in noaptea de miercuri spre joi cu o perturbare a orarului zborurilor, dupa informatii ca deasupra aeroportului au fost semnalate doua drone, relateaza dpa si Reuters preluate de Agerpres. Zborurile…

- Aeroportul londonez Gatwick, al doilea cel mai aglomerat din Marea Britanie, s-a confruntat in noaptea de miercuri spre joi cu o perturbare a orarului zborurilor, dupa informatii ca deasupra aeroportului au fost semnalate doua drone, relateaza dpa si Reuters. Zborurile au fost suspendate pana la…

- Guvernul de la Londra nu se pregateste pentru alegeri generale, scenariu care nu ar fi in interesul national, a declarat marti, la Oslo, premierul britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Nu ne pregatim pentru alte alegeri generale. Acest lucru nu ar fi in interesul national'', a spus…

- Marea Britanie isi va marca plecarea din Uniunea Europeana, anul viitor, printr-o moneda speciala, dezvaluie tabloidul The Sun, scrie The Associated Press. Ministrul britanic al Finantelor Philip Hammond urmeaza sa anunte luni, cand prezinta proiectul de buget, lansarea acestei monede speciale,…

- Marea Britanie îsi va marca plecarea din Uniunea Europeana, anul viitor, printr-o moneda speciala. Ministrul britanic al Finantelor Philip Hammond urmeaza sa anunte luni, când prezinta proiectul de buget, lansarea acestei monede speciale, în valoare de 50 de peni. …