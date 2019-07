Stiri pe aceeasi tema

- Ca si fostul primar al Londrei Boris Johnson, favorit in cursa pentru desemnarea noului lider al Partidului Conservator, ministrul afacerilor externe Jeremy Hunt se pregateste de un divort brutal cu Uniunea Europeana daca nu se va ajunge la un acord pana la finalul lui octombrie, chiar daca acesta…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt si fostul sef al diplomatiei Boris Johnson vor lansa sambata, la Birmingham, primul din cele 16 evenimente electorale in vederea desemnarii viitorului lider al Partidului Conservator si sef al guvernului britanic, transmite dpa, potrivit agerpres.ro.Johnson…

- Fostul ministru de externe britanic si actual deputat conservator Boris Johnson, sustinatorul unui Brexit 'dur', si-a consolidat marti avansul in cursa pentru succesiunea prim-ministrului Theresa May, castigand detasat turul al doilea de scrutin desfasurat in cadrul Partidului Conservator, transmite…

- Confruntarea, pe alocuri in forta, a pus fata in fata, timp de 90 de minute, cinci candidati conservatori. Patru dintre acestia au dat asigurari ca vor incerca sa renegocieze acordul de iesire a Marii Britanii din UE, document ce exclude insa redeschiderea negocierilor informeaza AFP. Ministrul…

- Boris Johnson a câștigat lejer, joi, primul tur al alegerilor pentru noul lider al Partidului Conservator britanic, cu 114 voturi din 313, mult în fața celorlalți șase candidați care ramân în cursa, în condițiile în care trei au fost eliminați, scrie AFP.Urmeaza…

- Ministrul chinez al apararii, Wei Fenghe, a criticat duminica SUA pentru sprijinul pe care il acorda Taiwanului, pe care Beijingul il considera drept provincie renegata si pentru operatiunile pe care le efectueaza in Marea Chinei de Sud, pe care guvernul chinez o revendica aproape in totalitate,…

- Ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock a anuntat sambata ca va intra in competitie pentru a deveni viitorul lider al Partidului Conservator, al cincilea candidat pentru a o inlocui pe Theresa May ca prim-ministru, informeaza Reuters. Hancock intra in cursa dupa fostul ministru de externe Boris…

- Premierul britanic Theresa May l-a demis pe ministrul Apararii Gavin Williamson din cauza implicarii acestuia in scurgeri de informatii privind decizia guvernului britanic de a permite o participare a firmei...