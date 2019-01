Stiri pe aceeasi tema

- Aeroporturile Gatwick si Heathrow din Londra au comandat echipamente militare pentru detectarea si oprirea dronelor, in valoare de „mai multe milioane de lire”, in urma incidentului care a perturbat timp de trei zile activitatea pe aeroportul Gatwick, relateaza The Times.

- Doua persoane au fost arestate in ancheta asupra dronelor care au perturbat traficul pe aeroportul Gatwick din Londra si au afectat 120.000 de calatori, a anuntat politia britanica in noaptea de vineri spre sambata, transmite Agerpres.

- Cristiano Ronaldo, atacantul lui Juventus, și iubita sa, Georgiana Rodriguez, au profitat de timpul liber și au mers la Londra, unde au asistat la meciul Novak Djokovic (1 ATP) și John Isner (10 ATP), scor 6-4, 6-3, de la Turneul Campionilor. Ulterior, cei doi au ieșit in oraș pentru a sarbatorii ziua…

- Marea Britanie și UE au ajuns la o ințelegere care va permite și dupa Brexit accesul companiilor britanice de servicii financiare pe piețele europene, anunța joi publicația The Times , care citeaza surse din guvernul de la Londra. Negociatorii britanici și europeni au ajuns la un acord in privința…

- Ministerul britanic pentru Brexit a anuntat joi dimineata ca se inregistreaza progrese in negocierile cu UE privind serviciile financiare post-Brexit, dupa ce cotidianul The Times a relatat ca Londra si UE au ajuns la o intelegere care le-ar permite companiilor britanice de servicii financiare sa aiba…

- Autoritațile britanice elaboreaza un set de masuri și iși pregatesc militarii pentru reacție rapida in eventualitatea unei agresiuni militare ruse sau a acțiunilor subversive ale Moscovei sub forma atacurilor cibernetice. The Times scrie ca Londra va organiza in Oman cele mai mari manevre militare din…