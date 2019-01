Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost impuscata intr-un club din estul Londrei in noaptea de Anul Nou, scrie Daily Mail, scrie news.ro.Victima a fost transportata la spital cu o rana la picior provocata de un glont dupa incidentul care a avut loc in Dalston, estul Londrei, in jurul orei locale 05:00. Politia…

- Doua persoane au fost arestate in urma incidentului cu drone de la aeroportul Gatwick, din Marea Britanie. Suspecții ar fi pilotat aparatele de zbor care au impiedicat aterizarile și decolarile. In total, peste 120.000 de calatori au fost afectați de incident, potrivit polițiștilor britanici. In cadrul…

- Zborurile au fost din nou suspendate vineri dupa-amiaza pe aeroportul Gatwick, unde a fost semnalata inca o data prezenta unei drone, astfel ca tot mai multi pasageri sunt afectati de anularea zborurilor pe al doilea aeroport ca marime al Londrei, transmite agentia Press Association, relateaza Agerpres.Dupa…

- Pistele aeroportului Gatwick din Marea Britanie au fost redeschise iar cateva zboruri si-au reluat activitatea, dupa ce aeroportul a fost inchis timp de 36 de ore din cauza depistarii unei drone, scrie digi24.ro.

- Aeroportul londonez Gatwick, al doilea cel mai aglomerat din Marea Britanie, s-a confruntat in noaptea de miercuri spre joi cu o perturbare a orarului zborurilor, dupa informatii ca deasupra aeroportului au fost semnalate doua drone, relateaza dpa si Reuters preluate de Agerpres. Zborurile…

- Aeroportul londonez Gatwick, al doilea cel mai aglomerat din Marea Britanie, s-a confruntat in noaptea de miercuri spre joi cu o perturbare a orarului zborurilor, dupa informatii ca deasupra aeroportului au fost semnalate doua drone, relateaza dpa si Reuters. Zborurile au fost suspendate pana la…

- Doua persoane au fost injunghiate vineri intr-un incident in centrul Londrei, politia fiind prezenta la sediul Sony Music din Marea Britanie, situat in cartierul Kensington, relateaza Reuters si titrat de Agerpres. Politia Metropolitana din Londra a precizat ca a fost solicitata sa intervina la un incident…

- Politia britanica a comunicat ca doua persoane au fost injunghiate, vineri, intr-un incident inca in desfasurare, la sediul Sony Music UK, din cartierul londonez Kensington. Politia Metropolitana de la Londra a fost chemata la ora 11:00 GMT, pentru a interveni intr-un incident pe strada Derry, unde…