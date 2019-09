Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda a declarat joi ca Regatul Unit nu a reusit sa ofere pana acum propuneri credibile cu privire la Brexit, noteaza Reuters, potrivit Agerpres. Seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney a afirmat ca in Uniunea Europeana au sporit nemultumirile referitoare la faptul ca Londra nu a furnizat alternative…

- Guvernul britanic anunța introducerea unui plan de reglementare a sederii temporare in UK, in cazul in care nu va exista un acord privind Brexit, renunțand astfel la blocarea liberei circulații a cetațenilor UE. Potrivit unui comunicat al Guvernului condus de Boris Johnson, cetațenii UE care vor sosi…

- Vicepresedintele american Mike Pence s-a folosit de vizita intreprinsa marti in Irlanda pentru a cere Uniunii Europene sa negocieze 'cu buna-credinta' cu prim-ministrul britanic Boris Johnson pentru un acord de Brexit care sa respecte suveranitatea Regatului Unit, transmite Reuters. 'Statele…

- ''Presedintele Juncker si-a reafirmat disponibilitatea de a lucra constructiv cu prim-ministrul Johnson si sa analizeze orice propuneri concrete pe care acesta le poate face, atat timp cat ele sunt compatibile cu Acordul de retragere'', a anuntat executivul comunitar dupa o convorbire telefonica…

- ''Cand ne uitam la situatia care se deruleaza in Regatul Unit, riscul unui Brexit fara acord sporeste'', a declarat Donohoe in fata jurnalistilor la Dublin.Oficialul irlandez a precizat ca executivul de la Dublin va examina saptamana viitoare planurile privind bugetul national.Premierul…

- Aproximativ un milion de cetateni din state membre ale Uniunii Europene, inclusiv multi romani, au primit dreptul de a avea rezidenta in Marea Britanie dupa Brexit, anunta autoritatile de la Londra, citate de site-ul Politico.eu.

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, a vorbit marți cu negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, și i-a transmis ca dorește o înțelegere, dar va parasi Blocul Comunitar pe 31 octombrie cu sau fara acord, potrivit Mediafax citând Reuters. "A vorbit…

- Premierul interimar al Marii Britanii, Theresa May, a felicitat-o pe Ursula von der Leyen pentru faptul ca a devenit prima femeie nominalizata la funcția de președinte al Comisiei Europene, scrie Mediafax, citând Politico. May a declarat ca Guvernul de la Londra a jucat un rol "constructiv"…