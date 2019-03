Londonezii, despre Brexit: Alegi intre un peste otravit si unul stricat In cartierul multicultural Shoreditch din Londra, care a ajuns la moda in ultimii ani, localnicii explica ce impact va avea Brexit asupra vietii lor. Unii se intreaba daca vor fi obligati sa se mute.



Cu scurt timp in urma, cea mai mare problema despre care se discuta pe strada Brick Lane din estul Londrei era asa-numitul proces de "gentrificare". Zona multiculturala a devenit tot mai populara in randurile londonezilor mai instariti, ceea ce a dus la o crestere a chiriilor si i-a obligat pe unii dintre locatarii mai saraci sa se mute in alte cartiere.



Intre timp, un alt subiect… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

