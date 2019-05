London Stock Exchange Group, Red Hat, Smashing Magazine, Mozilla, SAP si Singularity University vor participa la DevTalks, cea mai mare expo-conferinta dedicata developerilor si pasionatilor de tehnologie

Stiri pe aceeasi tema

- 'Ma ingrijoreaza Europa, nu Republica in mars (La Republique en marche, LREM, partidul presedintelui Emmanuel Macron), pentru ca Europa este amenintata cu dezmembrarea, deconstructia. Ea este amenintata cu iesirea din istorie', a declarat Le Drian la postul de radio RTL, mentionand de asemenea 'riscuri…

- ''Cushman & Wakefield: Romania este a cincea cea mai atractiva piata manufacturiera din Europa București, Mai 2019: Romania este a cincea cea mai atractiva piata de productie din Europa si ocupa locul 12 la nivel mondial, potrivit studiului Manufacturing Risk Index 2019, realizat de compania…

- Sustinut de China, textul mentioneaza ca Consiliul de Securitate - in care Moscova detine un drept de veto - este singurul organism international care poate impune sanctiuni tarilor care nu respecta Conventia privind interzicerea armelor chimice.Proiectul noteaza ''cu ingrijorare politizarea…

- Desi razboiul comercial s-ar putea apropia de un posibil armistitiu, incercarea Chinei de a deveni lider mondial este acum mai putin probabila. Din fabrica lumii, in cateva decenii China ar putea ajunge doar o mica uzina. Primele economii ale lumii, aflate intr-un conflict comercial de mai bine de…

- Cei care critica China pentru nerespectarea drepturilor omului in Tibet au fost "vrajiti" de Dalai Lama, a declarat miercuri un inalt oficial chinez, cu cateva zile inainte de comemorarea a 60 de ani de la plecarea liderului spiritual tibetan in exil in India, informeaza Reuters. China sustine ca "a…

- Potrivit acestui studiu citat de publicatie si realizat de societatea iDefense specializata in securitate cibernetica, Universitatea din Hawaii si foarte celebrul Massachusetts Institute of Technology (MIT) fac parte dintre cele 27 de institutii vizate de atac, care dateaza cel putin din aprilie…

- Mii de persoane, dar și peste 200 de firme din intreaga lume au fost afectate de atacurile cibernetice ale hackerilor iranieni, a afirmat miercuri cotidianul Wall Street Journal (WSJ), citand Microsoft, relateaza AFP. Pagubele se ridica la sute de milioane de dolari. Campania piratilor cibernetici…

- Statele Unite ofera Regatului Unit o avanpremiera a ceea ce se va intampla dupa Brexit prin negocieri fara concesii privind viitorul acord comercial intre cele doua țari, scrie CNN. Joi, Administrația Trump și-a prezentat țintele in privința unui acord de liber-schimb cu Marea Britanie printr-un document…