- Elena Udrea a fost consiliera lui Traian Basescu, atat la Primaria Capitalei, cat și in perioada in care a fost președinte al Romaniei. A fost unul din cei mai apropiați și loiali oameni ai fostului președinte, impartașindu-i viziunile politice. Acum, și logodnicul ei, Adrian Alexandrov, arata ca este…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a adus pe lume in aceasta dupa amiaza o fetita. Micuta, pe care o va chema Eva Maria s a nascut la ora 14.00, ora Romaniei si este perfect sanatoasa. Adrian Alexandrov iubitul Elenei Udrea a transmis pe Facebook ca abia asteapta sa isi tina micuta in brate.…

- Revista Viva! a publicat o noua fotografie cu Elena Udrea, dupa ce coperta din aceasta luna a reviste a starnit o mulțime de controverse. In acesta fotografie, fostul politician apare intr-o rochie mulata de culoarea roșie. In interviul acordat revistei Viva!, Elena Udrea explica și alegerea numelui…

- ”Sunt Vlad Voiculescu și te chem sa construim impreuna țara pe care ne-o dorim. Eu mi-am asumat intrarea in politica, dar nu pot face nimic de unul singur. Am nevoie de ajutorul tau, am nevoie sa pot comunica direct cu toți cei care gandiți ca mine. Din pacate, dupa un an și jumatate in care ne intalnim…

- "Maria e in creștinism Femeia care simbolizeaza sacralizarea Materiei prin iubirea absoluta, Indumnezeitoare. Tuturor celor care poarta acest binecuvantat nume, va doresc sa gasiți in fiecare clipa in suflet, samburele iubirii care indumnezeiește nu doar materia ci fiecare gand și fapta",…

- Un copil de doar 10 ani a cucerit inimile tuturor celor care au vazut-o intr-un videoclip postat pe Facebook. Micuța interpreteaza uimitor melodia "I Will Always Love You" a celebrei Withney Houston.

- In urma intrevederii, Sebastian Duma a facut public discuția avuta in cadrul audienței. Reprezentanții Oradea Civica au mers cu temele bine facute și i-au adresat un set de intrebari deputatului UDMR: „De ce v-ați aliat cu aceste partide toxice pentru democrația romaneasca? De ce le sprijiniți in…

- Elena Udrea va naște intre 25 și 30 octombrie. Dezvaluirea a fost facuta chiar de iubitul acesteia, Adrian Alexandrov, proaspat intors din Costa Rica, unde fostul ministru a cerut statutul de refugiat politic.Fetița celor doi care va veni pe lume peste cateva luni se va numi Eva Maria.…