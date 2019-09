Stiri pe aceeasi tema

- Printul mostenitor saudit, Mohammad bin Salman, a spus ca isi asuma responsabilitatea asasinarii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, dar a subliniat ca a aflat despre aceasta dupa comiterea faptelor.Arabia Saudita, in special Mohammad bin Salman, a fost tinta criticilor dupa asasinarea…

- In ultimele clipe ale vietii sale, jurnalistul arab Jamal Khashaggi i-a implorat pe ucigasii sai sa nu ii acopere gura pentru ca suferea de astm si s-ar fi putut sufoca, potrivit publicației Sabah.Ziarul turc, apropiat Administrației de la Ankara, a publicat noi detalii despre o conversatie…

- Doua surori din Arabia Saudita au reusit sa fuga in timp ce se aflau in vacanta la Istanbul impreuna cu tatal si cea de-a doua sotie a acestuia. Asteptand sa fie primite de o alta tara, ele se ascund in Istanbul cu ajutorul unor organizatii pentru drepturile omului, dar se simt amenintate, fiind convinse…