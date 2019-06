Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Stroe, logodnica mult mai tanara a lui Damian Draghici este un exemplu pentru toate proaspetele mamici! La doar cateva luni de cand a nascut, artista s-a recuperat extrem de repede și a revenit la silueta pe care o avea inainte de a ramane insarcinata.

- Cristian Boureanu a primit joi sentinta finala. El si și iubita lui, Laura Dinca, au fost condamnați definitiv la un an și noua luni de inchisoare cu suspendre și 90 de zile de munca in folosul comunitații, in dosarul de ultraj. In exlusivitate pentru Antena Stars, fostul politician a vorbit despre…

- Irina Binder a scris un mesaj emotionant pe pagina sa de Facebook dupa ce a aflat ca Emma Neagu, gimnasta care a oferit o lectie de viata la „Romanii au talent“, a murit la varsta de 15 ani din cauza cancerului osos.

- Deputatul democrat Sergiu Sirbu ramane internat in Sectia neurochirurgie a Spitalului de Urgenta. Sotia sa l-a vizitat in aceasta seara si a transmis un mesaj pe Facebook, direct din spital pentru a pune capat speculatiilor precum ca Sergiu Sirbu a fost deja externat.

- Damian Draghici și iubita lui au devenit parinți pe data de 4 martie, atunci cand Cristina Stroe a adus pe lume o minunație de copil. Acum, cei doi parinți le-au facut cunoștința fanilor și cu prima imagine cu bebelușul.

- Un tanar in varsta de 20 de ani din orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava, a fost omorat in bataie intr-o statie de metrou din Londra. Agresorii ar fi doi tineri din Barlad, care se intorceau bauti de la un club. Batausii intrasera in conflict cu un alt tanar din Vicovu, pe care-l asteptau in statie…

- Elena Udrea a publicat de Ziua Femeii, pe contul personal de Facebook, un mesaj emoționant alaturi de o poza. Udrea a fost surprinsa alaturi de fetița și mama ei. „Cea mai mare, mai profunda și...

- Muzicianul Damian Draghici, in varsta de 48 de ani, a devenit tata pentru a doua oara. Logodnica lui, Cristina Stroe, cea pe care a cerut-o in casatorie intr-o emisiune TV, a nascut, iar artistul le-a transmis fanilor un mesaj.