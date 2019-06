Logo-ul de promovare al unui oraș a devenit marcă înregistrată Logo-ul de promovare al orașului Uricani a devenit marca inregistrata. Autoritațile locale au decis sa inregistreze sigla și logo-ul la Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM), care le-a acordat certificarea. ”Dupa cum știți, orașul Uricani a inceput demersurile pentru declararea localitații ca stațiune turistica de interes local. In seria acestor demersuri, am inițiat și procedura de inregistrare a logoului și siglei de promovare turistica a orașului nostru care este, atat la propriu, cat și la figurat, o poarta de intrare in Munții Retezat. Demersurile noastre continua și speram… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Singurul drum accesibil masinilor din Parcul National Retezat a ramas inchis de la inceputul anului trecut, din cauza calamitatilor. Starea in care se afla s-a inrautatit si sunt putine sanse sa fie redeschis.

- Silviu Pravaț, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Bacau, a propus inregistrarea Festivalului Antic „Tamasidava” la Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM). Inițiativa vicepreședintelui Pravaț are la baza faptul ca in Racatau, pe malul stang al Siretului, se gasește așezarea fortificata…

- Vicepremierul Daniel Suciu a declarat miercuri, la Timisoara, ca vechiul stadion al orasului, "Dan Paltinisanu", va fi demolat in aceasta toamna, iar in acest sens trebuie finalizate toate demersurile de catre autoritatile locale, urmand apoi sa se construiasca alt stadion, prin Compania Nationala…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Negrești Oaș au depistat in trafic un tanar care conducea un autoturism marca Audi A6, ce figura ca fiind furat din Marea Britanie. In data de 11 mai a.c., in jurul orei 18.00, un echipaj din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera…

- La o luna și jumatate dupa ultima schimbare operata in numele formației cu care se prezinta pe scena, Minculescu s-a sucit iar. Nu-i mai place cum suna Cristi Minculescu, Valter & Boro, așa ca incearca o noua titulatura, a șasea! Vaduvit in fața judecatorilor de dreptul de a se folosi de marca Iris,…

- Hailey Baldwin a decis sa iși lanseze propria linie de cosmetice. Modelul in varsta de 22 de ani iși va numi marca „Bieber Beauty”. Hailey a decis sa iși puna la treaba noul nume, obținut in urma casatoriei cu Justin Bieber, și vrea sa faca furori in industria produselor de fashion. Potrivit Hollywood…

- Zapada din iarna trecuta a lasat urme vizibile in Parcul Național Retezat. Rangerii Administrației Parcului Național Retezat au surprins in urma acțiunilor de monitorizare mai multe imagini cu urmele lasate de avalanșe. Cei din Parcul Național Retezat trag astfel un semnal de alarma asupra pericolului…

- Autoritațile locale ale municipiului Deva fac pași concreți pentru realizarea sensului giratoriu de la Santuhalm. Zona este una deosebit de periculoasa, aici pierzandu-și viața mai mulți cetațeni. Administrația locala de la Deva a scos la licitație proiectarea și execuția lucrarilor la obiectivul…