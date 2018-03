Logitech G703: mouse de gaming de top, cu sau fără fir [REVIEW] (Periferice) Piata de periferice de gaming este probabil cea care a inregistrat cea mai mare crestere in ultimii ani, atunci cand vorbim despre PC-uri si componente pentru acestea, insa in ciuda faptului ca jucatori noi au incepuit sa se ridice, Logitech ramane unul dintre cei mai populari. Motivul este desigur calitatea produselor sale din gama Logitech G, realizate in urma experientei de zeci de ani in domeniu. Mouse-ul G703 este modelul mid spre high-end al companiei, care incearca sa ofere majoritatea capabilitatilor unui model de top, precum G903, intr-un format ergonomic. Design, constructie, ergonomie… Citeste articolul mai departe pe go4it.ro…

