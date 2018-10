Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de etnici romani din Bulgaria si un altul de tineri din Basarabia au vizitat, vineri, judetul Olt, aducand cu ei si povestea aflata de la parinti si bunici, spusa intr-o romana usor de inteles.

- Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, a declarat, in contexul in care Guvernul a adoptat astazi o ordonanța de urgența prin care se reduce cota Taxei pe Valoarea Adaugata pentru turism și activitați conexe, ca aceasta decizie este cea mai importanta masura luata in vederea susținerii concrete…

- Dupa ce le-a desfiintat, Guvernul reinfiinteaza birourile externe de turism. De aceasta data vor fi 20 de birouri in toata lumea. Trei dintre ele numai in China. Misiunea angajatilor va fi sa-i convinga pe straini sa-si faca vacantele in Romania.

- Deputatii PNL si PMP au initiat joi demersurile pentru infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta in cazul gestionarii pestei porcine africane, informeaza presedintele PNL, Ludovic Orban. Acesta acuza Guvernul de incompetenta si spune ca ministrul Agriculturii, Petre Daea, si ceilalti responsabili…

- Liviu Dragnea a dezvaluit, marți seara, la Antena 3, ca a fost ținta unei tentative de asasinat! Totul s-a petrecut in aprilie 2017, iar criminalii ar fi fost 4 straini.”Am avut amenințari cu moarte. In aprilie a fost o tentativa de a ma ucide. Au venit 4 straini in Romania, au fost cazați…

- Persoanele care pleaca din Romania și Bulgaria cu destinația Italia folosesc diferite mijloace de transport care circula ilegal in Europa. Majoritatea acestor vehicule sunt inregistrate in Bulgaria.

- Decizia de a accepta inca 4.000 de muncitori permanenti si 4.000 de muncitori detasati vine dupa ce, anul trecut, Guvernul hotarase ca pentru 2018 sa permita accesul a 7.000 de straini pe piata muncii din Romania. Din posturile stabilite initial, 4.000 erau rezervate lucratorilor permanenti, 1.200 lucratorilor…

- Mircea Diaconu dorește ca prin proiectul sau fiecare cetațean roman sa afle adevaruri noi despre el, despre civilizația romaneasca. Europarlamentarul susține ca a avut deja discuții cu Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltarii Regionale, cu primul ministru și Camera Deputaților. ''Este un…