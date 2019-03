Stiri pe aceeasi tema

- Piesele lor sunt cantate de artiști celebri in toata lumea, precum Akon, INNA, Nick Jonas sau Nicki Minaj. Este vorba de celebrul duo Marco & Seba, unii dintre primii producatori care au facut muzica romaneasca celebra peste hotare. Astazi, aceștia lanseaza piesa „Fire to my heart”, un mix de beaturi…

- Jukebox & Bella Santiago lanseaza single-ul si videoclipul: “Ma intorc zi de zi”. Produsa in studiourile Famous Production, “Ma intorc zi de zi” este o piesa sensibila si emotionanta, despre dragostea care se intoarce, zi de zi, la fel de prezenta si puternica, chiar si in momentele de cumpana. “«Ma…

- Carine lanseaza un nou single: „Ghost”, compus de catre Irina Rimes impreuna cu DJ Sava și Alex Cotoi. O poveste de dragoste din trecut ce bantuie prezentul, „Ghost” este un single fresh ce i se potrivește perfect vocii frumoasei artiste. „Pentru mine «Ghost» reprezinta mai mult decat un single foarte…

- Sebastian Lazaroiu, fost consilier prezidential, da publicitatii mai multe mesaje extrem de dure la adresa premierului Dancila dupa noul val de gafe comis la Bruxelles. „Nu ma pricep prea bine la chestiunile astea belicoase, asa ca mai bine intreb. Stie cineva daca poti evita un razboi folosind scuza…

- In aprilie anul trecut, ECA a lansat o ancheta ce dorea sa afle daca Jean-Claude Arnault, un fotograf casatorit cu o membra a Academiei Suedeze, institutia ce atribuie Nobelul pentru literatura, a evitat plata taxelor datorate statului suedez. 'Ancheta a fost inchisa in cazul persoanei care avea…

- Logic (Bobby Hall), cunoscutul rapper si producator american, intrece asteptarile tuturor si incepe anul cum nu se poate mai bine – acesta se pregateste pentru marea lansare a primei sale carti, „SUPERMARKET”, dar si pentru dezvaluirea unor noi surprize muzicale. Anuntul ce vizeaza lansarea romanului…

- Din 15 ianuarie intra in universul poveștilor cu nazdravana Masha și bunul ei prieten ursul! "Masha si ursul: Rețeta pentru dezastru" este o poveste antrenanta plina cu activitați de rezolvat pentru copii isteți. Citește despre aventurile celor doi eroi care se confrunta cu noi provocari in fiecare…