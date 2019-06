Logan MCV condus haotic și cu viteză, urmărit de 20 de maşini de poliţie în Germania Un sofer in varsta de 34 de ani a semanat panica pe autostrada, in Germania. Barbatul circula total haotic si mai multi participanti la trafic au sunat la Politie. Pe A5, intre Kronau si Bruchsal, a tras stanga de volan spre o masina care-l depasea, fiind foarte aproape sa o trimita intr-un parapet. Apoi, soferul care conducea Loganul inmatriculat in Elvetia a lovit alt autoturism, dar a continuat sa mearga mai departe. A intrat pe A8 si a &i (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul tren turistic care traverseaza regiunile arctice ale Rusiei a plecat miercuri din orasul Sankt Petersburg spre Norvegia cu 91 de calatori la bord. "De mult timp regiunea Arcticii interesează pe toată lumea. Această destinaţie este bine acoperită de agenţiile de turism…

- În ciuda semnalelor facute de cele doua agente, conducatorul auto și-a continuat nestingherit drumul, astfel ca polițistele de serviciu au fost nevoite sa urce în echipajul de poliție și sa porneasca în urmarirea șoferului. Totul s-a întâmplat în data de 16 mai,…

- Accident cu trei masini. Un barbat a murit, alte persoane au fost ranite grav Un barbat de 36 de ani și-a pierdut viața dupa ce trei mașini s-au ciocnit violent pe o strada din Medias. Alți doi oameni au fost grav raniți și transportați la spital. Accidentul s-a petrecut dupa ce un șofer a patruns pe contrasens,…

- Eurovision 2019 si-a aflat primii zece finalisti Ester Peony, reprezentanta Romaniei, concureaza in a doua semifinala, joi, 16 mai, in direct la TVR 1, TVR HD si TVR International Prima semifinala ESC 2019 s-a incheiat. Publicul din Romania a aflat primii finalisti ai editiei din acest an in show-ul…

- Ipoteza socanta dupa moartea lui Razvan Ciobanu. Viteza cu care se deplasa, precum si pozitia nefireasca a cadavrului, au ridicat niste semne de intrebare care lanseaza o noua ipoteza: cea a unei crime. Marian Burlacu, vicepresedinte al Sindicatului National al Agentilor de Politie, a explicat ca exista…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Gorj a inceput o ancheta la Motru, unde un politist aflat in misiune este acuzat ca a condus cu viteza si ar fi depasit pe linia continua. Autospeciala a fost filmata pe drumul dintre Targu ...

- In Romania inca ne chinuim sa avem atatia kilometri de autostrada pentru masini pe an iar in Germania deja se construiesc autostrazi pentru biciclete. Germania este una dintre tarile care isi doreste sa elimine cat mai multe masini de pe strazi si sa-i faca pe oameni sa circule mai des cu bicicletele.…