Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Digi 24, ca a studiat cu mare atenție momentul in care sa depuna moțiunea de cenzura. El susține ca acum exista tensiune in PSD și, daca nu ar fi aparut dosarul lui Tariceanu, "sa il țina Dragnea in lesa", ar fi putut "rupe" voturi și de la ALDE,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca a studiat cu mare atenție momentul in care sa depuna moțiunea de cenzura. El susține ca acum exista tensiune in PSD și, daca nu ar fi aparut dosarul lui Tariceanu, ”sa il țina Dragnea in lesa”, ar fi putut ”rupe” voturi și de la ALDE.Citește…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca a studiat cu mare atentie momentul in care sa depuna motiunea de cenzura. El sustine ca acum exista tensiune in PSD si, daca nu ar fi aparut dosarul lui Tariceanu, ”sa il tina Dragnea in lesa”, ar fi putut ”rupe” voturi si de la ALDE.

- "Maine sau poimaine probabil vom depune motiunea de cenzura. Continuam discutiile cu toti parlamentarii si din arcul guvernamental si din Opozitie - evident acolo lucrurile merg mult mai bine, cum e logic sa fie. In momentul in care avem date noi, o sa vi le transmitem", a declarat Barna la Parlament.El…

- Presedintele Senatului a declarat, duminica seara, ca o motiune de cenzura "nu are nicio sansa" sa treaca prin Parlament în acest moment, deoarece opozitiei îi lipsesc cel putin 50 de voturi.

- Intrebat despre stadiul discutiilor privind depunerea unei motiuni de cenzura, Danca a declarat: ”Sunt negocieri in desfasurare, liderii partidelor din opozitie, asa cum stiti, presedintele PNL, Ludovic Orban a avut o intalnire cu ceilalti lideri din opozitie pentru evaluarea situatiei actuale,…

- PMP-istii asteapta un semnal din partea colegilor din Opozitie in privinta depunerii unei motiuni de cenzura la adresa actualului Executiv. Din cate a anuntat vineri liderul PMP, textul motiunii – o varianta a actualizata a demersului – ar putea sa ajunga cat de curand in atentia liberalilor si a useristilor.…

- Guvernul finlandez a reusit sa reziste unei motiuni de cenzura supuse la vot vineri in parlamentul de la Helsinki si depuse de opozitie dupa ce ministrul de externe finlandez Timo Soini a participat la un miting al militantilor anti-avort in timpul unei vizite oficiale efectuate in luna mai in Canada,…