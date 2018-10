Lodesani, Intesa Sanpaolo: Informatia, cea mai importanta resursa in urmatorii 20 de ani. Google si Apple se folosesc de informatii si date, abia apoi de bani

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justiției are in prezent doua protocoale secrete cu Serviciul Roman de Informații. Informatia a fost lansata de Forumul Judecatorilor, ca o replica la criticile ministrului Tudorel Toader la adresa procoalelor unor institutii cu SRI, in domeniul infaptuirii justitiei. Ministrul Justitiei …

- Alaturi de seria de smartphone-uri Pixel 3, Google a prezentat si prima sa tableta cu Chrome OS numita Pixel Slate. Aceasta este prima tableta dedicata acestui sistem de operare de la Google si totodata prima tableta a companiei dupa multi ani de absenta de pe aceasta piata. Tinta acesteia pare sa fie…

- Google ar putea intra pe piata tabletelor pentru a rivaliza cu Apple si Microsoft. Si nu este singura surpriza. Cei de la Google ar putea lansa o tableta ce nu are la baza sistemul de operare Android, scrie digi24.ro.

- Apple ramane si anul acesta cea mai valoroasa marca a lumii. Este pentru al sasele an consecutiv cand gigantul din Cupertino detine acest titlu, potrivit studiului realizat de cei de la Interbrand, care evaluaza marca Apple la 214 miliarde dolari. Apple este urmata in top de Google, cu o valoare a…

- „In zilele noastre, consumatorii iși doresc din ce in ce mai mult ca tehnologia sa fie puternica, precum și personalizata nevoilor lor, iar Huawei demonstreaza inca o data angajamentul de a crea dispositive care nu numai ca raspund acestor așteptari, ci ofera mult mai mult decat atat: experiențe extraordinare…

- Facultatea este privita ca o necesitate pentru cei care cauta un job in domeniul tehnologiei. Dar, pe masura ce numarul de locuri de munca in acest domeniu a crescut, depașind in unele țari numarul de solicitanți, companiile precum IBM, Google sau Apple au inceput sa caute oameni educați in medii non-tradiționale.…

- In Timiș și alte județe are loc Let’s Bike It! –eveniment de cartare marca „Let’s Do It, Romania!”. Cu bicicleta și o aplicație de mobil poți pune pe harta locurile din Timiș unde sunt deșeuri, astfel ca in 15 septembrie voluntarii sa știe unde au de curațat. In Timiș, intalnirea…

- Ieri aparuse pe Facebookul doamnei Valerie Cioloș Villemin o invitație la mindfulness pentru Romania, o tehnica de relaxare foarte la moda in SUA, de concentrare asupra prezentului, de conștientizare a propriei persoane. Mindfulness a inceput sa fie la moda dupa ce, in anul 2012, Forbes a anunțat ca…