Locurile de munca din transporturi, disponibile, dar putin dorite de absolventi si studenti

- Peste 35.700 de locuri de munca sunt vacante in intreaga tara, cele mai multe dintre aceste fiind dispinibile in județele Prahova și Dej, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Ionel Danciulescu, 41 de ani, și-a reziliat azi contractul cu Dinamo, iar șansele ca el sa ajunga la Federația Romana de Fotbal cresc. Cel mai probabil, "Danciu" va deveni director sportiv la naționala U21, unde va lucra alaturi de selecționerul Mirel Radoi. "Orice mare fost fotbalist este binevenit…

- Romanii afectati de pesta porcina vor primi ajutoare de la stat daca le-au fost afectate locurile de munca. Guvernul va oferi sprijin lunar de 500 de lei timp de sase luni persoanelor care raman fara locurile de munca pe care le ocupau in ferme si societati comerciale care desfasurau activitati in sectorul…

- Lapp Insulators Turda anunța ca are 16 locuri de munca disponibile, pentru mai multe categorii de posturi.