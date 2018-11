Locurile de muncă din Europa de Est, ameninţate de ROBOŢI Locurile de munca in tarile din Europa de Est sunt vulnerabile pe fondul cresterii gradului de utilizare a robotilor la nivel global, informeaza Bloomberg. In acest raport, care a comparat 11 state emergente cu economii dezvoltate, BERD sustine ca muncitorii din Lituania se confrunta cu un risc putin mai mic decat cei din Slovacia, avand probabilitate de 57% ca locurile lor de munca sa fie automatizate. In cazul muncitorilor din Estonia, Cehia, Polonia si Slovenia, riscurile sunt cuprinse intre 47% si 53%. Robotii vor fi utilizati mai ales in textile, agricultura si sectorul manufacturier,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui raport publicat marti de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), un muncitor obisnuit din Slovacia, tara cu cea mai mare productie auto pe cap de locuitor din lume, se confrunta cu o probabilitate de 62% pentru ca locul sau de munca sa fie automatizat "in viitorul…

- Romania ocupa locul 52 in topul celor mai competitive 140 de state din lume, in timp ce liderii mondiali sunt SUA, Singapore si Germania, potrivit unui raport al Forumului Economic Mondial (WEF). Anul trecut, Elvetia s-a situat pe primul loc, pentru al noualea an consecutiv, dar clasamentul…

- Intr-un clasament al calitatii vietii apar 146 de tari, Romania ocupand locul 44, fiind depasita de toate celelalte state membre ale Uniunii Europene. Clasamentul apare la initiativa organizatiei non-profit, Social Progress Imperative cu sprijinul Deloitte avand denumirea de „Indicele de progres social…

- La Bucuresti incepe luni Summitul celor Trei Mari - Marea Baltica, Marea Neagra si Marea Adriatica - un proiect care reuneste 12 tari (Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia si Slovenia). La Romexpo au avut loc primirile oficialilor.

- La Bucuresti incepe luni Summitul celor Trei Mari - Marea Baltica, Marea Neagra si Marea Adriatica - un proiect care reuneste 12 tari (Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia si Slovenia). In acest moment au loc primirile oficialilor.

- La Bucuresti incepe luni Summitul celor Trei Mari - Marea Baltica, Marea Neagra si Marea Adriatica - un proiect care reuneste 12 tari (Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia si Slovenia).

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 17 - 23 septembrie: *** Luni si marti se va desfasura la Bucuresti Summitul Initiativei celor Trei Mari, organizat in premiera in tara noastra. Initiativa celor Trei Mari este o platforma politica flexibila si informala, la nivel prezidential, reunind…

- Prezenta virusului PPA a fost confirmata intr-o comuna aflata la circa zece kilometri de granita Belgiei cu Franta, ceea ce potrivit ministerului 'constituie o progresie fara precedent a bolii, care necesita o reactie la inaltimea mizelor economice considerabile pentru filierele agroalimentare franceze'.…