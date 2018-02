Stiri pe aceeasi tema

- Petre Marinescu, dar și alți bucureșteni, care locuiesc in Sectorul 6, ne-au semnalat faptul ca, pentru reinnoirea contractelor pentru locurile de parcare a automobilelor, ADP-ul le cere sa incheie, la notar, contractele de comodat. Am solicitat lamuririle necesare de la ADP Sector 6. Prezentam, pe…

- Sala Unirii din Alba Iulia, locul unde s-a semnat in urma cu 100 de ani actul istoric de unire a Transilvaniei cu Romania, va deveni, pana la 1 Decembrie, una dintre atractiile principale ale orasului. Autoritatile sustin ca monumentul istoric va fi transformat intr-un Panteon al neamului Romanesc.

- Consiliul Județean Alba vizeaza amenajarea unui lapidarium, dar și a unui zid al recunoștinței pentru cei 1228 de delegați, care la 1 decembrie 1918 au decis unirea Transilvaniei cu Romania, in fața Salii Unirii din Alba Iulia. Dan Popescu, de la Consiliul Județean Alba, a spus, joi, in cadrul unei…

- Politistii locali din Alba Iulia raman fara norma de hrana, ce se acorda pana acum diferentiat si era in suma de aproximativ 1000 de lei pe luna. Unele surse spun ca nu mai sunt bani la bugetul local pentru aceste cheltuieli. Vestea i-a lovit ca un fulger pe cei 171 de angajați ai Poliției locale […]

- Iuliu Hossu, cardinalul care a citit proclamația de unire a Transilvaniei cu Romania, la Alba Iulia, in fața unei mulțimi de oameni, va avea un bust in Milaș, comuna sa natala. Bustul va fi dezvelit toamna aceasta, cu ocazia centenarului unirii.

- Timp de aproape doua decenii, autoritatile comuniste din Romania au fost interesate doar de istoria miscarii muncitoresti, ignorand cu desavarsire aspectele nationale. Situatia a durat pana la mijlocului anilor ’60, cand s-a decis sarbatorirea cu mare fast implinirea a 50 de ani de la unirea Transilvaniei…

- La invitatia Despartamantului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebes, in cadrul ciclului de conferinte ,,Si Sebesul a facut Unirea!”, istoricul Ioan Bolovan, prorector al Universitatii ,,Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, a conferentiat, joi, 25 ianuarie 2018, la Sebes, despre dimensiunea mioritica a Marii Uniri. In…

- In opinia sa, marcarea Centenarului reprezinta un bun prilej pentru "resetarea" relatiilor dintre minoritatea maghiara si majoritatea romaneasca. "Vrem sa participam in mod activ si sa fim proactivi in acest an al Centenarului (...) Consideram ca nu avem motive sa ne ascundem, (...) deoarece,…

- Academia Romana critica propaganda RT, televiziunea finantata de Rusia Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, într-o vizita la sediul central al canalului TV Russia Today. Foto: kremlin.ru/events/president/news/50911/photos. Potrivit Academiei Române, autoritatile…

- In acesta luna, majoritatea marilor companii aeriene au reduceri consistente la biletele de avion, de pana la 50%. Cele mai populare destinatii europene sunt Londra, Roma, Bruxelles, Madrid si Milano. Preturile incep de la 16 euro de persoana, dus-intors, cu taxe de aeroport incluse, pentru un bilet…

- Liderii celor 3 formatiuni politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, care ar trebui discutate in 2018 si ”codificate” din punct de vedere legislativ, prin amendarea Constitutiei. …

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca autonomia este cheia rezolvarii problemei pastrarii identitatii etnice, a culturii si limbii maghiare pe pamantul natal. ”La sfarsitul anului 2017, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la Declaratia de la Cluj,…

- Sala Unirii din Alba Iulia, cladirea in care la 1 Decembrie 1918 a fost proclamata Unirea Transilvaniei cu Romania, va intra de saptamana viitoare in reabilitare, urmand sa fie redeschisa la 1 Decembrie 2018, atunci cand se va sarbatori Centenarul Unirii, a spus, joi, pentru AGERPRES, administratorul…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a lansat Calendarul Unirii. Dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918, calendarul traseaza un arc peste timp și evidențiaza evenimentele premergatoare Întregirii naționale. Prima fila a calendarului…

- Asociația de Comunicații Electronice din Romania (A.C.e.R.) „reacționeaza vehement” la situația „abuziva” creata de furnizorii de energie electrica și servicii adiacente privind semnarea unor noi contracte de inchiriere a stalpilor folosiți ca infrastructura pentru rețelele de comunicații și, implicit,…

- Un dezvoltator imobiliar a declarat, marți, la radio Unirea FM, ca prețul la locuințele din zona Arnsberg din Alba Iulia ajung la 950 euro pe metru patrat, in vreme ce proprietarii din blocul Turturica primesc, potrivit evaluarilor, maximum 230 de euro pe mp. ”Dupa parerea mea, din punct de vedere imobiliar,…

- Hotelul de Gheata de la Balea Lac va avea ca tema, anul acesta, promovarea muzicii, iar in camere turistii ii vor gasi, sculptati in gheata, pe Madonna, Prince, Elvis Presley sau Corina Chiriac. Hotelul, a carui constructie nu s-a finalizat,...

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.5 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dimineața in judetul Vrancea la 127.4km, la ora 05:24:22. Reamintim ca Vrancea a fost zguduita de un seism și iero, dar și luni, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). In…

- In semn de respect fata de Majestatea Sa Regele Mihai I si in urma decretarii oficiale a doliului national in zilele de 14, 15 si 16 decembrie, se suspenda concertele de pe 15 si 16 decembrie din cadrul Targului de Craciun Bucuresti. Manifestarile artistice din zilele de 15 si 16 vor fi reprogramate…

- Trupul neinsuflețit al Regelui Mihai a fost dus, miercuri, la Castelul Peles, locul in care s-a nascut acum 96 de ani, locul in care a copilarit si locul din care a fost silit sa plece in exil acum o jumatate de veac ultimul Monarh al Romaniei. A fost intampinat de doua garzi de onoare care au purtat…

- Citeste si: Ce furtuna se anunta pentru Romania? Ce indica miscarile de la bursa care anticipeaza evenimentele cu sase luni inainte? Indicele bursier BET are cel mai slab final de an din 2009 incoace, iar Raiffeisen, al treilea jucator, isi inchide operatiunile Bursa de Valori de la Bucuresti, catalogata…

- Odata cu luna decembrie, a inceput si „febra” pregatirilor pentru Sarbatorile de Iarna. In bugetul stabilit de familii pentru Craciun intra, pe langa banii „rezervati” pentru alimente, cadouri si decoratiuni, si cei pentru bradul verde sau artificial, dupa preferinte. Directia Silvica Alba va comercializa…

- Episcopia Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica, de Cluj-Gherla, in colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai, organizeaza la Cluj-Napoca Simpozionul omagial Episcopul greco-catolic Iuliu Hossu, Centenarul hirotonirii (1917-2017) – Centenarul Unirii (1918-2018), cu ocazia centenarului episcopatului PS…

- Președintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a declarat luni, pentru „Evenimentul zilei”, ca formațiunea maghiara va organiza in anul 2018, anul Centenarului, o serie de acțiuni sub sloganul „O mie de ani in Transilvania, o suta de ani in Romania”, printre care dezbateri științifice intre istorici…

- ”O alta chestiune despre care trebuie sa vorbim este dezvoltarea comunitatii - '1.000 de ani in Transilvania, 100 de ani in Romania', asa se numeste programul despre care am vorbit si in vara. In anul Centenarului, in 2018, am vrea sa dovedim cine suntem noi, aici, maghiari in Romania si in Ardeal,…

- Reprezentantii ISU Alba au transmis, luni, ca societatea comerciala care a organizat focul de artificii a depus o solicitare pentru ca spectacolul sa aiba loc intr-o anumita zona, insa in urma recunoasterii in teren si analizarii documentatiei depuse cererea a fost respinsa. Firma organizatoare…

- Vacante de 9,4 milioane euro de 1 Decembrie. Clujul, destinatie preferata de city break Cei peste 88.000 de turisti romani care au plecat in diverse destinatii din tara in minivacanta de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare si servicii de masa, reiese dintr-o analiza a…

- Virgiliu Pop, cercetator din Timisoara, crede ca in debutul anului centenar trebuie contracarata tema unor presupuse disensiuni romano-maghiare. iua Nationala a Romaniei este sarbatorita de pe 1 decembrie din 1990, odata cu promulgarea legii de catre presedintele Ion Iliescu. In trecut, intre 1866-1947,…

- Sala Unirii din Alba Iulia, simbol si templu al Romaniei Mari, in care delegatii romanilor transilvaneni au votat Unirea Transilvaniei cu Romania, va intra in reabilitare completa. Ultima restaurare a avut loc in urma cu 50 de ani, iar de atunci obiectivul s-a degradat continuu. Directorul Muzeului…

- Ion Arion ramane singurul ”erou martir al Marii Uniri”, fiind impușcat la 30 noiembrie 1918 pentru ca flutura, pe geamul trenului care ducea spre Alba Iulia, steagul tricolor și milita pentru unirea Transilvaniei cu Romania. Suspect a fost un maghiar, insa nu a existat niciun condamnat. Istoricul Muzeului…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a sarbatorit Ziua Nationala a Romaniei la Alba Iulia, iar in cadrul manifestarilor a transmis, prin intermediul jurnalistilor, „La multi ani tuturor romanilor educati”. Seful Educatiei si-a exprimat speranta ca in 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, Romania va demonstra…

- Mii de oameni participa la Alba Iulia la manifestarile organizate de Ziua Naționala a Romaniei, care au cuprins ceremonii solemne și o parada militara. Printre participanți au fost și mai mulți tineri care au scandat lozinci unioniste. La aceasta ora, cateva sute de oameni s-au așezat deja la coada,…

- Ziua de 1 Decembrie este Ziua Nationala a Romaniei, anul 2017 marcand 99 de ani de la unirea Transilvaniei cu Romania, care a avut loc la Alba Iulia. La 1 Decembrie 1918 a fost convocata, la Alba Iulia, Adunarea Nationala a Romanilor, iar lucrarile ei s-au finalizat cu hotararea de unire neconditionata…

- Programului zilei de 1 Decembrie 1918, cand s-a hotarat, la Alba Iulia, unirea Transilvaniei cu Romania, a fost intocmit de un „comitet aranjator“. Organizatorii au stabilit trasee speciale pentru toti cei care urmau sa ajunga la Alba Iulia pentru a sarbatori marele eveniment istoric.

- 1 Decembrie este o zi de sarbatoare, o zi in care ne indreptam gandul la fauritorii Unirii. Pentru a marca evenimentul, in data de 29 noiembrie 2017, elevii Liceului Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj, au organizat o activitate dedicata Zilei Naționale a Romaniei cu titlul „99 de ani de la Marea Unire”.…

- Cei 99 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia ne gasesc impreuna: ardeleni, moldoveni, olteni, munteni, dobrogeni, crișeni și banațeni. Suntem un stat național, suveran, unitar, independent și indivizibil. Suntem in a trei republica, o democrație constituționala, membra a Uniunii Europene și a Organizației…

- „Am fost onorat sa reprezint Consiliul Judetean la acest eveniment deosebit de elegant. Am marcat inca de la inceputul sarbatoririi Centenarului legatura simbolica puternica dintre Arad, orasul care a gandit si a pregatit Unirea si Alba Iulia, orasul Marii Adunari Nationale. Trebuie sa fim mandri de…

- Parada de 1 Decembrie 2017. Ziua Naționala a României, sarbatorita pe 1 Decembrie 2017, când se aniverseaza 99 de ani de la Unirea principatelor Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, va fi celebrata prin mai multe

- Aproape toate locurile de cazare din Alba Iulia s-au epuizat, cu prilejul sarbatorilor dedicate Zilei Naționale. Primele care s-au ocupat au fost hotelurile mari, dar și apartamentele și garsonierele in regim hotelier. Siteurile de rezervari aratau astazi un singur apartament liber in Alba Iulia, in…

- Kelemen Hunor a declarat, sambata, la Targu Mures, la sedinta delegatilor Organizatiei de Femei a UDMR ca momentul anului 2018 va trece, iar maghiarii nu vor putea sta ”precum ariciul” si sa astepte speriati finalul acestor evenimente, ci trebuie sa demonstreze ca sunt o comunitate care creeaza…

- Zece personalitați marcante ale Marii Uniri, intre care Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Basești sau Vasile Goldiș, au fost ”readuse la viața”, in cadrul unui proiect, pentru a reconstitui in 2018 momentele din urma cu 100 de ani, cand la Alba Iulia s-a semnat actul de Unire al Transilvaniei cu Romania.…

- Legea Monumentului Marii Uniri de la Alba Iulia a fost votata marți, 21 noiembrie, in plenul Camerei Deputaților. „Eu impart ziua de astazi cu momente la fel de importante in istoria nației romane, cu acea solidaritate și unanimitate a Parlamentului in cazul intrarii in NATO și cu un alt eveniment la…

- Delia, concert memorabil in Anglia. Surpriza a venit insa la finalul spectacolului, cand sute de fani au așteptat-o sa ia autograf și sa se pozeze cu vedeta. Ca de fiecare data, Delia și-a surprins fanii cu un concert fabulos, susținut departe de Romania. La final, interpreta și-a intampinat fanii si…