Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu a venit, astazi, cu o noua idee pe care vrea sa o puna in practica, dar nu inainte de a le cere parerea internauților. Astfel, primarul Timișoarei a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca se gandește sa transforme Complexul Studențesc in zona pietonala. Edilul-șef susține ca in Complexul…

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a dat drumul, duminica, unui nou sondaj de opinie pe pagina sa de Facebook. Prin acesta dorea sa masoare intentiile de vot la alegerile europarlamentare ale amicilor de pe Facebook, dar a facut-o intr-un mod original, cu doar doua optiuni de raspuns. De-o parte…

- Operele de arta ale unor artiști celebri precum Vincent van Gogh, Paul Cezanne, Edvard Munch si Giorgio de Chirico au fost reproduse cu mare atenție de studenții talentați, pe un mediu inedit, patru oua gigant, simbol al Sarbatorilor Pascale. Tinerii coordonați de lector univ. Dr.…

- Fostul consilier local social-democrat Radu Țoanca, omul caruia primarul liberal Nicolae Robu, i-a dat de aproape trei ani pe mana clubul sportiv municipal al Timișoarei, se reintoarce in PSD cu ganduri mari. Va reamintim ca Țoanca a fost cel care a condus grupul de consilieri locali ai PSD și de-a…

- Un stalp de iluminat de pe o strada din Timisoara, care sustinea si mai multe cabluri aeriene, s-a rupt si s-a inclinat, miercuri, dupa ce un camion a agatat cablurile, relateaza News.ro. Strada a fost imediat inchisa pentru remedierea pagubelor, iar primarul Nicolae Robu a transmis un mesaj pe Facebook…

- Gestul primarului Nicolae Robu, care a taiat cu mana sa cabluri de pe stalpi pentru ai determina pe operatori sa le mute in subteran, așa cum prevede regulamentul local, a ajuns subiect și in presa internaționala. Euronews a relatat astazi povestea „primarului satul de ignorarea obligației de a muta…