Stiri pe aceeasi tema

- Doar 220 din 966 de candidati au promovat examenul de bacalaureat la Brasov, in sesiunea de toamna. 8,31 a fost cea mai mare nota! 220 de candidati au reusit sa promoveze examenul de maturitate, la Brasov, potrivit site-ului http://bacalaureat.edu.ro/ . Cea mai mare medie din aceasta…

- Inscrierile se fac in perioada 3-19 septembrie 2019, iar concursul de admitere va avea loc intre 23 și 26 septembrie Universitatea Transilvania din Brasov organizeaza in perioda 23-26 septembrie 2019 concurs de admitere la studii universitare de doctorat. Pentru sesiunea 2019 sunt disponibile…

- Reprezentanții Universitații Transilvania din Brașov deschid noi orizonturi catre medicina alternativa. Din aceasta toamna, cei interesați se pot inscrie la un program de master in medicina traditionala chineza. Acest master este o premiera pentru spatiul medical din Europa Centrala si de Est. Pentru…

- Din 12 august 2019 capusele, din 19 august 2019 șobolanii! Firma care se ocupa de dezinsectia, deparazitarea si deratizarea domeniului public si privat al municipiului Brasov, SC Coral Impex SRL, va derula noi actiuni in perioada urmatoare. Astfel, in incepand cu data de 12 august…

- Liga Studentilor Romani din Strainatate (LSRS) organizeaza Summer Camp-ul LSRS, in perioada 9-11 august, cel mai mare eveniment de fun si networking dedicat tuturor studentilor romani din tara si din strainatate. Evenimentul are loc la Covasna, in incinta Centrului de Agrement Padureni si reprezinta…

- Universitatea Transilvania ofera cazare temporara pentru candidații veniți la admitere. 40 de lei/noapte costa cazarea pentru elevii veniți pentru admiterea la facultate. Sunt primiti si parintii, la 50 de lei/noapte! Universitatea Transilvania ofera cazare temporara si pentru tinerii…

- Luni au inceput inscrierile pentru programele de licenta si masterat la cele 18 facultati ale Universitatii Transilvania. Pana in 20 iulie 2019, candidatii isi pot depune dosarele la specializarea dorita. Si sunt suficiente dorite. Una dintre specializarile la mare cautare este Informatica…

- Cod portocaliu pentru judetul Brasov pana joi dimineata Doua case din localitatea Bod au fost cuprinse de incendiu miercuri, 3 iulie 2019, in jurul orelor 12.30. La interventie s-au deplasat 3 autospeciale cu apa si spuma ale pompierilor militari si un echipaj SMURD, a precizat capitan Ciprian…