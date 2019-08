Stiri pe aceeasi tema

- egizoarea Catalina Buzoianu a incetat din viața. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a Casei de Producție TVR. "Drum lin in lumina, Catalina Buzoianu (13 aprilie 1938 - 3 august 2019)", este anunțul postat de Casa de producție TVR. Actrița Oana Pellea a transmis și ea un mesaj de condoleanțe…

- Clasa a VIII-a s-a terminat și copilul tau nu a prins loc la liceu din cauza notei de la Evaluare sau chiar nu s-a prezentat deloc la examen? Iti propunem programul STAR – este o școala de unde poate sa invete o meserie banoasa și aiba un job asigurat, fara a renunta la cursuri. Ce este programul STAR?…

- "Producatorii auto Volkswagen și Ford vor anunța astazi la New York cea mai mare alianța din lume pentru construcția de automobile electrice și pentru condusul autonom. Este un pas foarte important spre automobilele viitorului, iar acești giganți vor da tonul pe piața din intreaga lume. Știm…

- Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania, SNPR Decus, Bogdan Banica, atrage atentia ca are semnale ca politistii detasati pe litoral, in perioada estivala, sunt cazati in spatii in care „sefutii nu si-ar lasa nici macar animalul de companie pentru monta”, relateaza Mediafax.…

- Dupa ce a trecut prin momente cumplite in lupta sa cu cancerul, Rona Hartner (45 de ani) a dat noi detalii despre starea sa de sanatate. Artista continua chimioterapia, dar acum se afla acasa și se poate expune la soare. „Am voie sa ma expun in sfarsit la soare. Adica un pic asa, nu prea mult. Si sunt…

- Muzeul National al Taranului Roman a lansat prima platforma digitala participativa dedicata unei arhive muzeale din Romania. Imagini ale vietii romanilor de altadata, fie ca traiau la tara, fie ca traiau la oras, sunt cuprinse in albumul virtual al institutiei.

- O analiza realizata de profesorul de economie Cristian Paun, publicata pe Facebook, arata care sunt diferentele dintre femei si barbati, in ceea ce priveste pensionarea. Astfel, femeile din Romania au o speranta medie de viata astazi de 79,1 de ani. Barbatii au o speranta medie de viata cu 7 ani mai…

- Papa Francisc a vorbit, intr-unul din discursurile sale publice despre moarte. Acesta a explicat ce este moartea in viziunea lui și cum poate o persoana sa accepte pierderea cuiva drag. Suveranul Pontif a descris moartea, ca și eveniment in familie, ca o „experiența ce afecteaza toate familiile, fara…