Locuri din filme pe care sa le vizitezi in 2018. Care este cea mai ieftina luna pentru a calatori

- ♦ BRD, banca francezilor de la Societe Generale a ajuns la un PER de 6,7 dupa ce profitul obtinut pe 2017 a fost cel mai mare din istoria bancii ca urmare a reversarii unor provizioane ♦ Pentru anul 2018 Petrom estimeaza ca pretul mediu al titeiului Brent va fi de 60 dolari pe baril, iar nivelul marjelor…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, impreuna cu structurile sale teritoriale, propune circa zece mii de locuri de munca vacante, in diverse domenii de activitate. Și aceasta la 22 de mii de șomeri cu acte in regula.

- Un numar de 30.200 de locuri de munca au fost inregistrate astazi la nivel national. Cele mai multe locuri de munca sunt pentru posturi de vanzatori, manipulant marfuri si lucratori comerciali, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

- Romania deține o poziție fruntașa intr-un top rușinos! Țara noastra a urcat 16 locuri in topul Bloomberg al „celor mai bolnave economii” din lume! Bloomberg Misery Index situeaza Romania, in 2017, pe locul 34 in clasamentul economiilor „bolnave” din lume și avertizeaza ca țara noastra se indreapta…

- La nivel national,A in 16 februarie 2018, sunt inregistrate 29.819 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Aproximativ o treime din joburi sunt in Bucuresti, iar cele mai putine sunt inregistrate in judetul Bacau…

- Elevii claselor a XII-a și absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat, avand varsta de cel mult 26 de ani impliniți in anul 2018 (24 de ani pentru opțiunea ”piloți”), se pot inscrie pana la sfarșitul lunii martie, pentru urmatoarele instituții: 1. Academia Forțelor Terestre “Nicolae Balcescu”, Sibiu…

- Fiecare contract nou pentru inchirierea de spatii de birouri incheiat anul trecut in Bucuresti a generat cel putin 130 de locuri de munca noi. Zonele Dimitrie-Pompeiu si cea de Sud conduc in top, cu peste 200 de noi locuri de munca, potrivit celui mai recent raport pe piata realizat de JLL.

- 150 locuri de munca sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania. Grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe ferme al caror obiect de activitate este producerea si comercializeaza fructelor.

- Oferta este valabila in perioada 7- 14 februarie 2018. „Oferta cuprinde 50 de locuri de munca pentru cei cu studii superioare si 658 de posturi pentru persoanele cu studii medii sau minime", a transmis Adriana Sirghie, purtatorul de cuvant al institutiei. Printre numele mari din economia ieseana care…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 6 februarie 2018. Sunt vacante 304 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (208 posturi) – 0258 831 137 Tehnician…

- In perioada 7 februarie - 14 martie 2018, British Council organizeaza a opta editie "British Documentary" la Cinema Muzeul Taranului (Studioul "Horia Bernea"). Documentare din selectia festivalului Grierson vor fi prezentate publicului in fiecare seara de miercuri, de la ora 19.00. Filmele sunt subtitrate…

- Fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Primarul Adrian Torma spune ca incearca sa gaseasca un alt mare investitor.

- Turneul european incepe in data 16 februarie și va dura o luna. La cererea fanilor timișoreni, Marco Mendoza va concerta pe data de 3 martie, ora 22:00, la The Note Pub, anunțand o seara de neuitat, incheiata cu un meet & greet cu artiștii! Dupa luni de inregistrari intense, Marco…

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate in aceasta saptamana 315 de locuri de munca vacante, din care 20 pentru persoanele cu studii superioare si 247 care se adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii. Mai sunt disponibile 48 de posturi pentru muncitorii necalificati. Cu studii…

- ARHIVATORUL, cel mai mare depozit de siguranța de documente din Transilvania, fiind in continua dezvoltare, atat zonala, cat și naționala, angajeaza: 4 arhiviști, 11 arhivari, 4 legatori manuali, 2 operatori scanare. Read More...

- La inceputul lunii curente, Agenția de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, in calitate de partener, și Asociația „Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania”, in calitate de lider, au demarat implementarea proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”. Proiect finanțat in cadrul…

- Medicul gastroenteorolog, Alina Buliarca, și-a exprimat dezamagirea fața de sistemul medical din România, printr-o postare pe Facebook ce a ajuns virala. Mesajul medicului a fost distribuit de peste 10.000 de ori. Alina Buliarca, din Cluj, a marturisit, în scrisoarea postata pe contul…

- Angajatori din 15 state europene au aproape 700 de posturi vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Spania, Germania si Danemarca. In Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, sudori si tehnicieni, in timp ce in Germania sunt 105 locuri de munca pentru soferi de camion,…

- Rheinmetall prin compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle Systems (RMVS), in care partile detin 50%, anunta, printr-un comunicat de presa, ca va crea peste 600 locuri de munca directe si indirecte la Moreni, unde se vor construi 400 de transportoare blindate 8x8 Agilis, iar circa 87%…

- ”Destinații-paradis” pentru turiști sau ”locuri ideale” pentru romanii certați cu legea? In timp ce unii platesc mii de euro pentru sejururi exotice, sa se relaxeze și culturalizeze, alții le transforma in ascunzatori ideale.

- Registrul de stat al conducatorilor de vehicule arata ca, la data de 1 ianuarie 2018, în Republica Moldova erau 972553 de șoferi, dintre care 217710 sunt femei, transmite IPN. Potrivit datelor prezentate de catre Agenția Servicii Publice în pagina electronica, mai bine de jumatate…

- Astra Film Festival Sibiu pregateste cea de-a XXV-a editie care se va desfasura in perioada 15-21 octombrie 2018 la Sibiu. Pe 5 decembrie 2017, au inceput inscrierile de filme - regizori, producatori si distribuitori de filme din toata lumea isi pot inscrie cele mai recente productii de film documentar…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 16 ianuarie 2018. Sunt disponibile 248 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (140 de posturi) – 0258…

- In 18 ianuarie, Consiliul Judetean este convocat in cea de-a doua sedinta extraordinara din aceasta luna. Mai multe proiecte de pe ordinea de zi vizeaza constituiri ale dreptului real de administrare asupra unor imobile, unele dintre ele care au mai fost supuse votului insa nu au trecut pentru…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin AJOFM Dambovita compartiment EURES, ofera 150 de locuri de munca vacante pentru munca sezoniera, respectiv, cules fructe, curatat pomi, aranjarea fructelor in caserole si lazi – in fabrica (regiunea Lerida).

- Conform cercetarii, 63% dintre respondenti au spus ca pentru conturile de online banking este nevoie de parole puternice, iar 42% au mentionat aplicatiile de plata, inclusiv portofelele electronice, In ceea ce priveste controlul si pastrarea propriilor parole de acces, doua din trei persoane…

- LOCURI DE MUNCA scoase la concurs in Maramureș . Se cauta șef birou, inspectori, directori, consilieri și informatician.VEZI LISTA In ultimele zile la nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi vacante in sistemul public : Ingrijitoare, infirmiera, asistent social practicant…

- Potrivit datelor IMDB privind box-officeul, a fost realizat un top cu 25 de filme cu cele mai mari incasari in cinematografele americane in 2017. In general filmele au avut incasari cu atat mai mari cu cat au fost lansate mai devreme in cursul anului, insa aceasta nu este o regula. Iata care sunt filmele…

- Persoanele care au facut școala de șoferi și au reușit sa treaca examenul teoretic, la sala, nu se pot programa decat in primavara pentru proba practica, dupa ce autoritațile se confrunta cu un val impresionant de solicitanți! Read More...

- Exista mulți oameni care nu sunt mulțumiți de jobul lor sau pur și simplu se plictisesc la locul de munca actual. Exista, de asemenea, un grup restrans de oameni care fac activitați ciudate pentru bani. Pregatiți-va sa aflați care sunt cele mai ciudate locuri de munca.

- Drumarii gorjeni pregatesc peste 1.500 de locuri de parcare pentru stațiunea turistica Ranca. Reprezentanții Sectiei Targu Jiu a Drumurilor Nationale intervin cu utilaje pentru amenajarea de locuri de parcare la intarea in statiune, in zona Releului, a heliportului si in fata Muzeului civilizatiei montane…

- Primaria Brasov vrea sa investeasca intr-o sala polivalenta de 15.000 de locuri, care ar urma sa fie construita pe locul fostului stadion municipal din oras, demolat de mai multi ani. Deocamdata, de la bugetul local a fost alocata suma de 1,5 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate.

- In condițiile in care, anul trecut, aproape 60.000 de locuri de munca au ramas vacante, Ministerul Muncii și Justiției Sociale se pregatește sa primeasca, cu forme legale, in 2018, aproximativ 7.000 de angajați din alte țari. In județul Timiș, la sfarșitul lunii noiembrie, au fost inregistrate 3.663…

- "Joi a avut loc ultima sedinta a Consiliului Local Municipal pentru 2017. Dupa ce s a aprobat cresterea taxelor si impozitelor pentru constanteni, vanzarea unor terenuri, ca doar Primaria are terenuri de dat, domnul primar ne aduce aminte despre promisiunea celor 100 locuri de joaca pana la sfarsitul…

- Suplimentare de 95 de locuri pentru medicii rezidenti Tinerii absolventi de medicina care nu au reusit în ultimii doi ani sa obtina un loc sau un post la examenul de rezidentiat, dar au luat o nota de promovare, ar putea sa practice medicina, în conditii speciale, cu competente…

- Frumoasa si Bestia a fost una din surprizele cinematografice ale anului. Producatorii au luat mai multe decizii inspirate: au pastrat, reinterpretand, melodiile din desenul animat Disney din anii 90. Au distribuit-o in rolul principal pe Emma Watson, adorata de fanii Harry Potter. Filmul cu cele mai…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin reteaua EURES Romania, 1.088 de locuri de munca. Cele mai multe sunt in Portugalia, la cules de zmeura, Spania, tot in agricultura, in Malta, pentru soferi de autobuz, si in Germania.

- Noaptea de Anul Nou este singura din an cand toata lumea de pe glob "se trezeste la viata". Unii petrec perioade lungi de timp pentru a planifica in detaliu Revelionul, in timp ce altii aleg sa se retraga linistiti si sa urmareasca sarbatoarea trecerii dintre ani alaturi de persoanele dragi.

- Potrivit sondajului, partidele separatiste ar fi obtinut 67-71 de locuri din totalul de 135 in parlamentul regional. Blocul unionist ar fi obtinut 55-62 de locuri, in timp ce Podemos ar fi obtinut 7-8 locuri. Pentru moment nu au fost publicate rezultate oficiale si nu este clar daca rezultatele finale…

- Astfel, Coaliția de guvernare tocmai a votat un amendament al UDMR la legea cinematografiei. Astfel, filmele vor fi dublate sau subtitrate in limba maghiara. Amendamentul precizeaza ca in comunitațile in care exista un numar mare de maghiari, filmele vor putea fi subtitrate sau dublate și…

- Marea reforma fiscala promisa de presedintele SUA, Donald Trump, era practic adoptata miercuri dimineata de Congres, unde ultimul vot de natura tehnica, si fara indoieli cu privire la rezultat, ar urma sa aiba loc in cursul zilei, transmit AFP si Reuters. Dupa un maraton parlamentar, marti…

- Taratele de grau contin substante care „ard” grasimile si au rezultate uimitoare daca vrei sa slabesti intr-un timp scurt. Bunicile noastre stiau ce bune sunt taratele,nu degeaba le foloseau la bucatarie si in retetele naturale de frumusete.

- Munca in era automatizarii: ce meserii noi apar și care se desființeaza. Ce se intampla cu fabricile din vestul țarii (P) - Unele locuri de munca vor disparea, dar automatizarea cu ajutorul roboților creeaza mai…

- Consiliul Local al municipiului Suceava a respins in ședința de marți din nou proiectul de amenajare a 4.364 de locuri de parcare dupa ce aleșii PSD au votat impotriva. Proiectul care avea nevoie de doua treimi din voturi a inregistrat 15 voturi pentru, 3 abțineri și patru impotriva. ”Nici macar la…

- O suma de 278 de miliarde de euro a intrat deja in economia reala a Europei prin intermediul fondurilor structurale si de investitii europene, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE) publicat joi, care evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare,…

- Peste 12.000 de persoane s-au inscris la concursul de admitere pe care scolile de politie il organizeaza in luna ianuarie, pentru ocuparea cele 1.600 de locuri disponibile, informeaza IGPR. Pana pe 5 decembrie, termenul limita, la scolile de agenti de politie s-au inscris 12.077 de candidati…

- Regizori, producatori si distribuitori de filme din toata lumea isi pot inscrie cele mai recente productii de film documentar la a 25-a ediție a Astra Film Festival. Evenimentul se va desfasura in perioada 15-21 octombrie 2018, la Sibiu, iar inscrieri se fac pana pe 5 martie. Sectiunile competitionale…

- Selectia candidatilor se va desfasura in trei localitati din tara: 1. Ploiesti – 11 decembrie 2. Focsani – 12 decembrie 3. Craiova – 13-14 decembrie Durata contract: aproximativ 3 luni, cu perioada de proba de 15 zile. Timpul de lucru este de 6,5 ore pe zi/ 39 ore pe saptamana impartite in 6 zile, ziua…

- Se mandresc ca sunt bistrițeni, ca sunt romani mandri și cinstiți care nu doresc sa-și paraseasca țara, iar zilele trecute, au sarbatorit Ziua Naționala printre carți, la Biblioteca Județeana „George Coșbuc” din Bistrița:

- Un baiat din Rusia a vrut sa faca un gest extravagant in fața prietenilor lui, așa ca s-a pozat in mașina proprie, iar apoi le-a trimis-o. Detaliul morții sale este chiar cheița grenadei, care era scoasa.