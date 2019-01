Locuri din Basarabia. Peștera ce poată numele savantului Emil Racoviță Zacamintele de ghips din zona satului Criva erau binecunoscute de localnici, insa primele cercetari geologice incep abia in 1946. Peste cațiva ani a inceput și extragerea ghipsului prin aplicarea exploziilor in zona, fiind deschisa o cariera pentru exploatarea zacamintelor. In anul 1959, dupa una dintre exploziile peretelui vestic al carierei, s-a format o bresa din care a erupt apa. Extracția de ghips a fost oprita, iar dupa ce a fost pompata apa, a fost descoperita una dintre galeriile superioare ale pesterei ‒ o formatiune carstica, spalata in stratul de ghips de rauletul natural din bazinul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

