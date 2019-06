Stiri pe aceeasi tema

- Dupa strada Alexandru Ioan Cuza, in perioada 5-13 iunie, circulația va fi restricționata și pe strada Avram Iancu, pentru continuarea lucrarilor de modernizare a rețelelor de apa. Astfel, restricția de circulație este valabila pe sensul de mers catre centrul orașului, pe o singura banda, pe porțiunea…

- Comisia de Circulație din aceasta saptamana a avizat propunerea Serviciului Amenajarea Drumuri Publice de a amenaja zona de la intersecția str. Iuliu Maniu cu str. Vlad Țepeș, care in acest moment este transformata in parcare, in zona verde. Pe langa zona cu cele 13 locuri de parcare, zona verde va…

- Cele mai cautate sunt gradinițele din cartierele Tractorul, Astra si Racadau De ieri au inceput inscrierile la gradinite pentru prichindeii intre 3 si 5 ani, in anul scolar 2019-2020. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Brasov, in judetul Brasov sunt, in total…

- In perioada 20 – 26 mai 2019, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice (SDEE) Transilvania Sud, va efectua lucrari de modernizare a rețelei electrice de distribuție de medie tensiune, pe strada Vlad Țepeș din Brașov, pe tronsonul cuprins intre str. Iuliu Maniu și Bulevardul Eroilor. Pentru efectuarea…

- Astfel, noua reglementare de circulație în intersecție este cea de sens giratoriu și este semnalizata prin indicatoare rutiere și marcaje. Participanții la trafic sunt rugați sa circule cu prudența și sa respecte noile reguli de circulație.

- Ieri, 14 mai 2019, in jurul orei 17.00, la intersecția strazilor Iuliu Maniu cu strada Transilvaniei din Aiud, un tanar de 32 de ani, din Aiud, in timp ce conducea o autoutilitara, nu a acordat prioritate de trecere unei alte autoutilitare, condusa de un tanar de 26 de ani, din Alba Iulia, intrand in…

- 5 unitati farmaceutice au program non-stop, alte 4 vor functiona dupa program scurt In Vinerea Mare, prima si a doua zi de Paste, dar si in 1 Mai 2019 (zile libere, nelucratoare pentru majoritatea salariaților), in municipiul Brasov vor fi deschise non-stop patru farmacii. Este vorba despre…

- Lucrarile derulate de catre Compania Apa pentru modernizarea retelelor publice la intersectia strazilor Avram Iancu si Nicopole, demarate ieri, vor continua si astazi, iar accesul ramane blocat. Reprezentanții companiei au anunțat pe Facebook ca in executia lucrarilor de sapatura au fost intampinate…