Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. POSTURI VACANTE Directia…

- Municipiul Bacau organizeaza in conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante de asistent medical generalist in cadrul cabinetelor de medicina scolara, dupa cum... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Spitalul Municipal Motru organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de execuție vacante, de asistent medical generalist debutant – 2 posturi, astfel: • 1 post – Compartiment Cronici; • 1 post – Cabinet Medicina Interna din Ambulatoriu Integrat.…

- In aceasta perioada sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. POSTURI VACANTE Serviciul…

- AJOFM Satu Mare ofera pentru saptamana in curs un numar de 237 de locuri de munca vacante. dintre acestea 15 se adreseaza persoanelor cu studii superioare. De departe cei mai cautați sunt ucenicii dar și muncitorii necalificați sau spalatorii de autovehicule. Structura pe meserii : MESERIA Locuri ADMINISTRATOR…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt disponibile 26.860 locuri de munca.Astfel, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: agent de securitate (1.742), ucenic (1.417), lucrator comercial (1.299), muncitor necalificat la asamblarea,…

- In aceasta perioada sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. POSTURI VACANTE Consiliul…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt disponibile 28.977 locuri de munca.Cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: lucrator comercial (1.883), ucenic (1.709), agent de securitate (1.251), muncitor necalificat in industria confectiilor…